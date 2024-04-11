Европарламент оштрафовал на 1750 евро депутата Жданок за связи с ФСБ

Депутату Европарламента Татьяне Жданок, которую подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами, не будут выплачиваться суточные в размере 1750 евро в течение пяти дней за нарушение Кодекса поведения членов Европейского парламента (ЕП). Об этом заявила президент Европарламента Роберта Метсола, сообщает Delfi.

Жданок также запретили представлять Европейский парламент в делегации сотрудничества, межпарламентской конференции или любом другом межинституциональном форуме до конца этого созыва. Метсола отметила, что Жданок не подавала апелляцию, поэтому решение является окончательным.

В марте 2024 года Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии начала уголовное расследование в отношении Жданок. Оно было связано с её предполагаемым сотрудничеством с ФСБ.

В конце января 2023 года группа Bellingcat и издание The Insider опубликовали расследование, основанное на данных, полученных в результате утечки электронной переписки Жданок. Авторы расследования утверждают, что Жданок вела активную переписку с российскими гражданами и, как минимум с 2004 года отчитывалась о своей деятельности перед сотрудниками Пятой службы ФСБ и запрашивала деньги на организацию мероприятий. В том же году она стала депутатом Европарламента.

Жданок отвергла обвинения в сотрудничестве с российскими спецслужбами, но не стала отрицать подлинность переписки. Она также заявила, что взлом личной электронной почты без разрешения правоохранительных органов является кражей персональных данных.

Мандат депутата Европарламента Жданок истекает в нынешнем году. Ранее её исключили из европейской фракции "Зелёных" после отказа осудить вторжение России в Украину. Сама она заявила, что её "не удастся запугать" и отметила, что поддерживать контакты с людьми - "прямая обязанность политика".