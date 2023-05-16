"Будем сажать, куда деваться". В МВД пригрозили рэперам за песни про наркотики

Комитет Госдумы по охране здоровья на заседании во вторник рекомендовал депутатам принять в первом чтении законопроект о полном запрете пропаганды наркотиков, а также законопроекты об административной и уголовной ответственности за пропаганду наркотиков.

Во время обсуждения законопроектов замглавы МВД Игорь Зубов заявил, что рэперам за песни про наркотики может грозить уголовная ответственность.

"С рэперами, которые поют на тему наркотиков, придется проводить профилактические беседы на уровне административной ответственности. Если они будут продолжать – будем сажать, куда деваться. Пусть готовятся тогда. Но – после 2024 года", – передает слова Зубов РИА "Новости".

Как утверждает Зубов, уголовная ответственность должна наступать после того, как гражданина два и более раз привлекут к административной ответственности за подобные нарушения. При этом замглавы МВД заявил, что планов "никого тысячами сажать" нет.

В случае принятия закон обяжет маркировать произведения, если речь в них идет о наркотиках. В фильмах может быть использована бегущая строка или предваряющие титры. Утверждается, что нововведение не коснется произведений науки, литературы или искусства, которые содержат информацию о наркотиках и были обнародованы до вступления закона в силу.

Изменения в КоАП предполагают штрафы за пропаганду наркотиков с использованием интернета. А новая статья в Уголовном кодексе предполагает наказание в виде штрафов, обязательных и исправительных работ, а также ограничения или лишения свободы на срок до двух лет.

Если законопроекты будут приняты, изменения должны вступить в силу с 1 января 2024 года. Все три законопроекта в первом чтении предлагается рассмотреть на заседании Госдумы 30 мая.