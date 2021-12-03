Рэперу Элджею назначили штраф по статье о пропаганде наркотиков

Зюзинский суд Москвы оштрафовал рэпера Элджея (Алексея Узенюка) на 100 тысяч рублей, обвинив его в пропаганде наркотиков в интернете.

"Медиазона" (признана СМИ-иноагентом) отмечает, что самого рэпера в суде не было.

В июне "Лига безопасного интернета", которой руководит дочь сенатора Елены Мизулиной Екатерина, обратилась в МВД с просьбой проверить творчество Элджея "в связи с откровенной пропагандой наркотиков в одном из видеоклипов исполнителя". Однако, что именно стало поводом для административного дела, не уточняется.

В ноябре, как пишет "Медиазона", был составлен протокол о пропаганде наркотиков в интернете на рэпера OG Buda. Такой же протокол составили на лейбл Rhymes Music из-за песен Элджея и рэпера Алишера Моргенштерна.

Ранее московские суды оштрафовали журналиста Юрия Дудя и Моргенштерна по этой же статье, обязав выплатить штраф в 100 тысяч рублей.

Дудь – автор популярного ютьюб-канала, у которого 9,5 миллиона подписчиков. С жалобой на журналиста в МВД также обратилась "Лига безопасного интернета", потребовав проверить на предмет пропаганды наркотиков два интервью – с Алишером Моргенштерном и блогером Ивангаем (Иваном Рудским). В видео музыкант и блогер рассказывают о своём опыте употребления. Перед обсуждением наркотиков Дудь всегда предупреждает зрителя об их вреде, обычно начиная разговор анонсом "Наркотики – зло. Не употребляйте их".