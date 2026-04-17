Будет ниже?

Госслужба ВЦИОМ несколько недель подряд фиксирует падение рейтинга Владимира Путина. С 6 по 12 апреля рейтинг одобрения деятельности президента составил 66,7%. Рейтинг доверия Путину снизился до 72%. Продолжает снижаться и рейтинг правящей партии "Единая Россия".

ВЦИОМ не сообщает, с чем может быть связано падение рейтингов, но в последние месяцы растёт недовольство блокировками в интернете, в том числе в провоенной и провластной среде. Bloomberg утверждает, что Кремль готов пойти на смягчение ограничений из-за недовольства россиян. По данным издания, высокопоставленные чиновники попросили Кремль об этом. Издание Forbes считает, что ослабление контроля над интернетом может помочь снять напряжение из-за налоговых изменений, роста цен и проблем со связью.

По информации "Вёрстки", в марте, когда начались усиления блокировок, россияне стали массово искать в интернете информацию об аренде квартир и оформлении ВНЖ в Беларуси. "Вёрстка" утверждает, что блок первого замглавы Администрации президента Сергея Кириенко выступал против блокировки Telegram до окончания думской кампании из-за отсутствия выстроенных пропагандистских каналов в альтернативных приложениях. Кириенко опасался раздражать граждан перед выборами, однако решение силовиков о блокировках принималось без учёта мнения администрации президента. Как выяснило издание The Bell, Вторая служба ФСБ курирует интернет в России как минимум с лета 2025 года. Эта структура отвечает и за борьбу с идеологическими противниками государства. В частности, она ответственна за отравление Алексея Навального.

О том, как Кремль будет спасать рейтинг Путина и правящей партии, а также о борьбе элит за сферы влияния поговорим в программе "Лицом к событию" с главным редактором "Новая газета Европа" Кириллом Мартыновым и социологом Дмитрием Дубровским.