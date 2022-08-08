"Будет вторая волна отъездов". Блогеры о списке не поддержавших

24 июля писатель и политик Захар Прилепин написал пост о предательстве российских деятелей культуры, не желающих поддерживать войну.

Узнал статистику.

Кто-то не поленился и сосчитал.

Примерно 200 деятелей культуры подержали спецоперацию, и более 2000 - осудили.

Ничего так, да? В 10 раз разница.

Не просто уверен, а знаю - ещё несколько тысяч осудили, но смолчали.

Знаете, как дальше будет развиваться ситуация?

Вот те, кто осудили либо смолчали, - а они: абсолютное большинство, - будут тихо и с необычайным удовлетворением в чреслах, - душить тех, кто поддержали.

В кино, в театре, в литературе, в живописи, в рэп-музыке, в рок-н-ролле, в хоровом пении, в университетах, в кружках макраме.

С другой стороны, мы 90-е и «нулевые» пережили, чего нам.

Но молодые из числа сомневавшихся - их в большинстве перевербуют, конечно, на ту сторону. Их научат правильным песням. Их научат правильному кино.

Всё под контролем, детвора. Солдаты пашут, контора пишет. Любить Россию в России - занятие для экстремистов.

Уже через неделю после этого поста Прилепин провёл первое заседание "Группы по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры", сокращённо ГРАД.

Елизавета Пономарёва

Помните, Прилепин чёт писал, что культурных деятелей промолчавших и против сво очень много, и они стопудово вот-вот начнут травить культурных деятелей, вроде него? "С наслаждением в чреслах" или как-то так он выразился

Я тормоз, только сейчас поняла, это же он в культуре повторяет идею "надо срочно воевать, пока они не напали". И вот он теперь в какой-то организации ГРАД призывает перевоспитать, разобраться, повлиять. Интересно, он это с наслаждением в чреслах? Или чисто духовно горит человек?

Вместе с Прилепиным в заседании приняли участие глава "Справедливой России" Сергей Миронов, председатель Комитета Государственной Думы по делам национальностей Геннадий Семигин и другие депутаты и деятели культуры.

Группа тут же опубликовала несколько фамилий предателей и их пособников.

Первыми предателями стали телеведущий Иван Ургант, группа БИ-2 и режиссёр Александр Молочников. Пособниками — Константин Эрнст, директор Первого канала, где работает Ургант, Константин Эрнст, и Владимир Урин, директор Большого театра, где ставит спектакли Молочников.

Марат Гельман

главный бенефициар - Константин Эрнст, он , когда комарилью будут судить, свой портрет у Прилепина в качестве »покрывающего» Урганта - будет на суде предъявлять как доказательство того, что он не с Путиным, что не виноват.

Ургант отреагировал на расследование своей антироссийской деятельности одним из первых.

Заявление.



Я, Ургант Иван Андреевич, внимательно ознакомился с видеоматериалами первого заседания Группы Расследования Антироссийской Деятельности в сфере культуры (1 час 40 минут). И считаю появление такой группы необходимым, а все предложения, высказанными участниками заседания, точными и своевременными.

Со своей стороны хочу посодействовать плодотворной работе группы и внести несколько рациональных предложений:



Первое. В связи с очевидной необходимостью, просьба законодательно закрепить возможность привлечения к ответственности не только указанных вами лиц, но и их ближайших родственников с предоставлением возможности последующего отречения.



Второе. В рамках развития и поддержки вашей идеи «русского маккартизма» предлагается изъять из свободной продажи все альбомы Пола Маккартни, за исключением альбома «Back in USSR»



Третье. Предлагаю освобождать от заседания группы тех членов партии «Справедливая Россия – За Правду», кому в этот день оглашается обвинительный приговор в Мосгорсуде.



Четвертое. Так как аббревиатура ГРАД не полностью отображает тот гигантский объем работы, с которым придется столкнуться, вношу предложение переименовать Группу Расследования Антироссийской Деятельности в Группу Обнаружения Врагов Нашего Общества.



Пятое. В качестве гимна Группы предлагаю использовать песню Ярослава Евдокимова «Фантазер».

От читателей не ускользнуло, то, как сокращается название. Группа Обнаружения Врагов Нашего Общества.

Вскоре список расширился.

Алексей Федяров

Прилепин и списки - это навечно.

Раньше русофобов искал с Прохановым, записывал кого-то куда-то в анналы, сейчас вширь пошёл, дерзко, всю антироссийскую сволочь систематизировать будет с С.Мироновым и ещё каким-то орлом мохнатым.

Шубину, которая его издаёт и критиков, которые «Большую книгу» не дают, подвел под этап сразу.

И правильно, издательство Шубиной ему больше не нужно, Прилепина будет издавать Госзнак.

И вот вам модерн, а вы говорили, что он уже пост и не тот.

Проханов с утра ловит русофобов, чекисты идут крестным ходом, лысая сова плачет, но натягивается на Урганта, жаба продаёт на барахолке сушёных гадюк по косарю за пучок.

Кирилл Медведев

Прилепин и СРЗП запустили маккартистский проект под знаком какой-то свастичной закорючки, хотят выискивать и травить "антигосударственных" деятелей культуры. Включили в список группу "Би-2" за то, что они отказались выступать под Z.

Но вот Шевчук, как известно, тоже однажды отказался выступать под Z. Почему бы не прыгнуть на Шевчука? А потому что при серьезном публичном столкновении с Шевчуком zигуны завизжат и рассыплются как упыри на дневном свету. Что-то есть такое фатальное для zигунов в его отношениях с народом, родиной и традицией, в том типе здравого смысла, который он воплощает.

Кстати, сегодня выяснилось, что лингвисты не нашли негативной оценки российской армии в речи Шевчука о президенте (которая про жопу). Видимо, по примерно той же причине.

У Прилепина сразу нашлась конкурентка.

Вера Афанасьева

Мария Шукшина призвала россиян сообщать «куда следует» о тех, кто слушает украинскую музыку

Ее подписчики сразу же откликнулись и донесли, что на московских теплоходах играют песни Сердючки и Ротару.

Кстати, дедушку главной доносчицы страны Макара Шукшина посадили на 10 лет по доносу односельчанина.

Хорошо, что Василий Макарович не видит всей этой пакости.

Алексей Беляков

Ротару-Пугачева, они были антагонистками.

Одна – голос советского официоза, «вместе целая страна», другая – как бы бунтарка, мастерица скандалов, «всё могут короли».

В стране были фанаты Пугачевой и были фанаты Ротару. Не дрались, но всякие «огоньки» ждали, чтобы лишний раз увидеть, кого покажут, а кого нет. Софочку или Аллочку. А вдруг и ту, и другую?

Жизнь шла уныло, а тут интрига, противостояние. Миллионы замирали у экранов, миллионы.

Ротару давали премии и звания, Пугачева бесилась из-за этого, ей даже концертную ставку поднимать не хотели.

Ротару снялась в фильме «Душа» – вместо запланированной Пугачевой.

Ну и так далее, что ворошить.

И вдруг теперь, на склоне лет, две бывших соперницы оказались в положении схожем. Ротару уже объявлена чуть ли не врагом России. С Пугачевой не так сурово, хотя полно тех, кто называет ее «предательницей».

Это могло бы стать хорошим сюжетом для кино или сериала. Но это, блин, реальность.

Идея чистки врагов народа не нашла поддержки даже у некоторых идеологических союзников Прилепина.

Борис Межуев

Послушал выступление Захара Прилепина на заседании Группы по расследованию антироссийской деятельности (ГРАД). Как пел Майк Науменко по другому, правда, поводу, "наверное, мы слеплены из разного теста". Как бы это сказать, в культуре, в отличие от политики, надо быть немного проигравшим. Все что сказал Прилепин про 2014 год, про то, что патриотов затравили, а все места вскоре взяли либералы, это все правда, конечно. Но одно дело, когда ты это говоришь уволенный со всех работ, а другое - говорить это в кресле зампред фракции Госдумы. Окруженный людьми, ищущими как бы взять кого на карандаш. Прилепин и сам понимает, наверное, чем все это кончится. Рано или поздно инстинкт самосохранения возьмет верх, власть пойдет на переговоры, люди, зовущие к вечной войне за вечный мир, неизбежно будут отодвинуты в сторону, вернется "коллективный Ургант", и разоблачение антироссийской деятельности сменится борьбой с каким-нибудь "левым уклоном". Только в этом случае нельзя будет апеллировать к плюрализму и порядочности, сами создали Революционный Трибунал, сами открыли кампанию идеологических чисток. В общем, печальный итог предсказуем.

Дарья Митина

Как депутату Госдумы в далёком прошлом, мне особенно больно отмечать, во что превратилась бывшая альма-матерь. То, что с 2000 года Госдума стала, по тому анекдоту, бесполезной классической летающей жужжалкой для жопы (не летает, не жужжит и в жопу не пролезает), уже 20 с лихуем лет как не секрет, но это ещё полбеды. В последнее время наша парламентская палата просто неотличима от другой палаты - для буйных сумасшедших. ЛДПР-овец Власов с достойным лучшего применения энтузиазмом переименовывает Киевский вокзал, единоросс Журавлёв в прямом эфире федерального канала угрожает убийством немецкому журналисту, но эсеры превзошли всех. На днях они презентовали ими же сформированную группу со знаковой аббревиатурой ГРАД, которая берётся вести реестр тех деятелей культуры, кто не поддерживает СВО и на этом основании должен быть отлучён от бюджетной сиськи.

Идея, может быть, и достойная обсуждения (хотя я вот, хоть зарежь, не могу понять, на каких это сраных основаниях вопросы принадлежности к чистым и нечистым будут решать Миронов с Прилепиным и кто, собственно говоря, им такое право дал), но исполнение, как всегда, подкачало. В первоначальный презентованный Мироновым и Прилепиным реестр вошли 142 фамилии. Среди них, например, такие яркие деятели культуры, как Пётр Авен, Виктор Вексельберг, Александр Гафин (безумно интересно, в каких сферах культуры прославились эти служители муз), да и в основном список носит практически случайный характер. Составлялся он, судя по всему, для того, чтобы включить туда прилепинских коллег-конкурентов по писательству, остальное - набранный с бору по сосенке гарнир. Забавно, что напротив 90% фамилий стоит пометка "молчит", а лишь некоторые удостоились пометки "против". То, что эти отметки, как и сам список, проставлялись от чистой балды - никаких сомнений нет, в противном случае напротив фамилии Ксении Лариной, уже полгода орущей против СВО из каждого утюга на всех частотах, не стояла бы пометка "молчит", ибо более оглушительного и ухораздирающего "молчания" сложно себе придумать. Другими словами, составители реестрика в подавляющем большинстве случаев вообще в душЕ не е**т, кого же они в этот список включили.

Особенно порадовала позиция "Владимир Ильич Толстой, журналист - молчит". Вообще-то людям, претендующим на культурную значимость, полезно бы узнать, что В.И Толстой не журналист, а советник Президента по культуре, и, соответственно, молчать не может по статусу. Как, впрочем, и ходить на митинги.

Сама пометка "молчит" - это тоже отдельная шиза. А как должны не молчать? Выходить на улицу с буквой Z на груди и спине? Кричать кричалки? Если, например, принять за основу, что "не молчать" - это поехать с концертами и гуманитаркой на Донбасс, то придется статью "культура" из бюджета изъять целиком, поскольку весь культурный бюджет поделить между Машковым, Мироновым, Чичериной и Пускепалисом не получится.

Эсеры очень довольны собой. И супостатов разоблачили, и сами пропиарились. А я вот считаю, что любителей составлять списочки надо бить по рукам. Вы ещё сайт "Русский миротворец" залудите для симметричного ответа ворогу. Борясь с ментальной и политической Украиной, нельзя самому обукраиниваться. А вообще психиатра в ГД я бы давно пригласила, - видать, распыляют там что-то.

Некоторые либералы, наоборот, находят в этом и что-то хорошее.

Александр Морозов

Прилепин сильно помог ("расколу элит"). Будет вторая большая волна отъездов. Хаматова, Ургант, Лобода, Хазанов уехали сразу с началом войны, в первой волне. Но многие рассчитывали переждать внутри страны, просто "отодвинувшись слегка в сторону" и не делая публичных заявлений. Теперь Прилепин, Певцов и др. собираются составлять списки "молчащих" и сразу уже публично упомянули не только Федора Бондарчука, но даже и Константина Эрнста. Я глянул российские сайты про селебритис: там потоки сообщений о том, кто уехал, куда уехал, эмигрировал ли или поехал "в отпуск", там это главная тема. Ситуация очевидная: те, кто не хочет публично поддерживать войну, не станут этого делать, понимая долгосрочные последствия такой публичной поддержки, и если "работать молча" будет нельзя, то они пойдут на неизбежные потери - и доходов, и аудитории - как Хаматова и др.

Большинство, однако, ничего хорошего от новой организации не ждёт

Регина Вашка

"Списки молчащих" - такого даже при Сталине не было. "Идейные" в плохом смысле слова Певцов и Прилепин наконец-то себя проявили. Больше, больше патриотизму, товарищи, списки молчащих, это только начало. А все думали что сталинизм и репрессии не вернутся, на новом витке даже с новой силой и извращениями. То ли ещё будет.

Виктор Шендерович

Господи, какой же он оказался дешевкой, помимо прочих уголовных достоинств, этот Захар Прилепин! Соорудил в Думе "группу по расследованию антироссийской деятельности".

Содержание, разумеется, типовое - унылый совок со свежими нотками подмышек графа Уварова - зато какая аббревиатура! "ГРАД"! Это вам не хрен собачий - поэзия войны! По площадям фигачить будут, смертельным огнем разить врага! Видна рука мастера...

Пошлость идет рука об руку с политической деградацией, сопровождая оную сеансами наслаждения. "Народу нравится", как говорилось на планете Кин-дза-дза.

Этот народ - он такой, ага. Пока реальные ответные "грады" не начнут фигачить его по головам, он так и будет получать удовольствие от этого цирка.

Да и потом не очень поймет связи: нас-то за что?

Ну, да ладно. Насладились тамошним вкусом - наведем на резкость уровень интеллекта.

"Мы проанализировали, кто из экспертов Фонда кино как реагировал на происходящее, — подводит итоги первого заседания "Града" сосед Прилепина по этой синекуре депутат Кузнецов. - Никто не поддержал государство и военную спецоперацию. Проанализировали жюри крупнейшей российской литературной премии — там тоже из 100 человек никто не поддержал спецоперацию. Это свидетельство эффективности прозападной пропаганды, профессионализма "пятой колонны"... "

Понимаете?

Сотни интеллектуалов не поддерживают войну не потому что они против смертоубийства и мерзости, а потому что (барабанная дробь) растлены прозападной пропагандой и завербованы в "пятую колонну"! Прямее, чем через берега Потомака, логической цепочки в голове у депутата не сложилось. Надежный человек с хорошо слежавшимся мировоззрением.

Может, просто м***к, а может, холодный циник, вроде Прилепина - увы, это не так важно. Важнее, что страна в заложниках у этих умельцев и не очухается раньше, чем (см. выше)...

А прозападная пропаганда, которой мы успели пропитаться - ну да, глупо отрицать! Руссо, Монтескье всякое... Монтень, Шекспир...

Тарантино на вас нет, патриоты, рты скочем заклеить!

Льва Толстого почитайте. Про поддержку военных спецопераций - и что он по этому поводу про вас всех думает.

Некоторые либералы и тех, кто попал к Прилепину в список. И тоже за молчание.

Дмитрий Гудков

Группа по обнаружению врагов нашего общества. Блестяще. Иван Ургант придумал новую аббревиатуру прилепинской инициативе.

Пока Прилепин потеет лысиной в попытке написать очередной донос, придумывает в Госдуме Группу по расследованию антироссийской деятельности и пилит бабло на патриотизме – его заклеймили правильным словом.

Ну, вот как был Соловьев, а стал Помет (кстати, за это тоже лайк Урганту).

Вот только шутки шутками, а тенденция, тем не менее, жутковатая.

Прилепин же не сам придумал группу по написанию доносов. Он прилепляется к тренду. А тема – либо элиты пишут доносы, либо заявления на ВНЖ.

И пока эти элиты не смогут заявить, что против войны не по одиночке, не робко, а открыто и внятно, их так и будут выживать по человеку-двум из страны, увольнять или даже сажать.

С другой стороны, их выбор. Их предупреждали. Беда России в том, что другой элиты у нее нет. А той, что есть, тоже, как видим, нет.

Есть даже и такие, кто критикует Урганта и тех, кто смеётся его шутке.

Олег Пшеничный

Этот ваш Ургант двадцать лет тянул лямку, обслуживая Путина с Эрнстом за деньги налогоплательщиков и надувая рейтинг для «Радио тысячи холмов», а теперь шутки шутит и все такие: «О! Какая смешная шутка!».

Вы наверное даже знаете, что за песня такая — «Затейник», или как там она называется.

Сергей Медведев

Шоумен Сергей Шнуров едет с Пригожиным (который повар в законе) с гастролями в Луганск, поэт Дмитрий Воденников выступает на фестивале Захара Прилепина, а сам Прилепин включил в список врагов народа Елену Шубину, которая по-прежнему издает его книги. В Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя пройдет "Хит-парад СССР" с песнями Эдуарда Хиля и Льва Лещенко. Это были новости российской культуры, спасибо за внимание

UPD Про Шнурова фейк, "он в Турции", но какая разница, все работает шестеркой у Пригожина

Михаил Шевелев

Все недовольны писателем Прилепиным. А по мне, все к лучшему. Если бы он сделал карьеру там, где начинал – в министерстве внутренних дел – вот тут бы мы натерпелись.