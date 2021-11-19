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Будущее правительство Германии запланировало легализовать марихуану

В Германии в недалёком будущем может быть легализовано употребление марихуаны. Об этом договорились три партии, которые ведут сейчас переговоры о формировании нового правительства - сообщает издание Politico со ссылкой на немецкие СМИ.

Социал-демократы, "Зелёные" и Свободные демократы договорились легализовать употребление марихуаны в рекреационных целях и продажу каннабиса взрослым в специализированных магазинах. На право продажи марихуаны будет выдаваться лицензия, условиями получения которой будут гарантии контроля качества и запрет на продажу продукции несовершеннолетним. Пока неясно, будет ли также легализовано выращивание конопли с целью получения марихуаны.

В данный момент каннабис легализован в Германии для употребления в медицинских целях. "Зелёные" и СвДП долгое время выступают за полную легализацию марихуаны - при условии государственного контроля за рынком.

Переговоры о новом кабинете начались вскоре после выборов в Бундестаг, на которых успеха добились прежде всего социал-демократы. Вместе с "Зелёными" и Свободными демократами у них будет большинство в парламенте, а христианские демократы впервые за долгое время окажутся в оппозиции. Однако из-за разногласий по ряду вопросов между партиями переговоры, как ожидается, займут ещё как минимум несколько недель. Пока у власти остаётся прежний кабинет канцлера Ангелы Меркель.

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