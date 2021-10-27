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Полномочия Ангелы Меркель на посту канцлера ФРГ официально завершены

Ангела Меркель

Ангела Меркель, занимавшая пост канцлера ФРГ с ноября 2005 года, официально перестала быть главой германского правительства.

26 октября, в день учредительного заседания бундестага нового, 20-го созыва, президент Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Меркель и членам её кабинета официальные грамоты об окончании их полномочий, передаёт "Немецкая волна". Как отметил Штайнмайер, канцлерство Меркель можно отнести к самым значительным в истории страны.

Теперь, согласно Конституции, Меркель и остальные члены правительства будут выполнять свои функции в качестве исполняющих обязанности - до тех пор, пока в Германии не будет сформировано новое правительство.

Парламентские выборы в ФРГ состоялись 26 сентября. По их результатам победила Социал-демократическая партия во главе с Олафом Шольцем. Партийный союз Меркель ХДС/ХСС оказался на втором месте. Переговоры о формировании правительства сейчас ведут социал-демократы, "Зеленые" и Свободная демократическая партия Германии.

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