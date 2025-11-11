Букеровскую премию за 2025 год получил Дэвид Салэй за роман "Плоть"

Лауреатом Букеровской премии за 2025 год объявлен Дэвид Салэй за роман "Плоть" (Flesh). Он стал первым венгерско-британским автором, получившим одну из высших наград в англоязычном мире, отмечает Reuters.

Имя лауреата в ночь на вторник огласил на церемонии в Лондоне председатель жюри, ирландский драматург Родди Дойл, назвавший книгу Салэя "необыкновенным и уникальным" произведением.

"Плоть" - шестой роман Дэвида Салэя. Книга рассказывает о молодом венгре по имени Иштван - представителе рабочего класса, который после военной службы на родине переезжает в Лондон, чтобы работать там на зажиточных людей. Это история о пути из нищеты в богатство, исследующая классовые различия и власть. По словам самого Салэя, которые приводит "Немецкая волна", он написал книгу о "современной Европе и культурных и экономических различиях, которые её характеризуют".

Букеровская премия в размере 50 тысяч фунтов стерлингов вручается с каждый год, начиная с 1969-го, за лучшую книгу на английском языке, изданную в Великобритании или Ирландии. В этом году за награду боролись более 150 авторов.

