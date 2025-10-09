Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Нобелевская премия по литературе присуждена венгерскому писателю Ласло Краснахоркаи

Слушать
2 мин.
Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

Нобелевская премия по литературе присуждена венгерскому писателю Ласло Краснахоркаи. Его отметили с формулировкой "За убедительное и визионерское творчество, которое среди апокалиптического ужаса подтверждает силу искусства".

Автор "Сатанинского танго" и "Меланхолии сопротивления" считается современным классиком венгерской литературы. Он публикуется с 1977 года, на русский язык его романы начали переводить только в 2017. Уже тогда он считался критиками одним из главных претендентов на Нобелевскую премию.

Его дебютный роман, "Сатанинское танго", вышел 1985. Радио Свобода публиковало подробный рассказ о книге, приуроченный к её выходу в России.

Кроме книг и рассказов писатель известен как сценарист фильмов Белы Тарра. Он живёт в Триесте, куда, по собственным словам, отправился в добровольное изгнание от правления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Удары по регионам
Embed
Удары по регионам

No media source currently available

0:00 0:22:19 0:00

Удары по регионам

Белгород без света


Рекомендованое

XS
SM
MD
LG