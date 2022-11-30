Бундестаг признал Голодомор геноцидом украинского народа

Бундестаг - нижняя палата парламента Германии - приняла резолюцию, в которой Голодомор - массовый голод 1932-33 годов - признаётся геноцидом украинского народа.
В поддержку резолюции высказались три партии правящей коалиции и христианские демократы. Фракции Левых и "Альтернатива для Германии", нередко выступающие с прокремлёвских позиций, воздержались. Против не было подано ни одного голоса.
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил немецких депутатов за принятое решение, написав в твиттере, что "правда всегда побеждает".
Deutsche Welle цитирует ключевую фразу принятой резолюции: "С сегодняшней точки зрения напрашивается историко-политическая оценка, согласно которой речь идет о геноциде. Немецкий Бундестаг разделяет такую оценку". Издание отмечает, что речь идёт об осторожной формулировке, согласно которой признание Голодомора геноцидом украинского народа является скорее ремаркой, чем основным месседжем. Однако, как пишет Deutsche Welle, даже эта осторожная формулировка для германской политики стала сенсацией. Ещё в 2019 году депутаты Бундестага фактически отказались рассматривать петицию о признании Голодомора геноцидом, заявив, что почти ничего не знают о событиях. Наблюдатели подчёркивают, что большое влияниие на изменение позиции депутатов стала нынешняя российская агрессия против Украины.
В документе также содержится осуждение пакта Молотова-Риббентроппа между нацистской Германией и СССР и "имперской политики" как тогдашних тоталитарных государств, так и нынешней России. Говорится и об исторической ответственности Германии за преступления нацистов, в том числе Холокост и уничтожение мирного населения СССР.
Ранее в этом месяце сенат Ирландии и парламенты Молдовы и Румынии приняли резолюции, в которых Голодомор признан актом геноцида народа Украины. Сенат США поддержал резолюцию, которая признает Голодомор в Украине геноцидом, ещё в 2018 году.
- Голодомор – массовый голод в Украинской ССР в 1932–1933 годах – был вызван политикой хлебозаготовок и конфискации всех продовольственных запасов у украинских крестьян, проводившейся советской властью. В результате голода погибло не менее 5 млн человек, точные цифры неизвестны. Многие историки сходятся во мнении, что речь шла о целенаправленно организованном советскими властями голоде на территории Украины. Верховная рада Украины признала Голодомор геноцидом в 2006 году. Власти России выступают против такой оценки.
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