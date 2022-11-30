Бундестаг признал Голодомор геноцидом украинского народа

Бундестаг - нижняя палата парламента Германии - приняла резолюцию, в которой Голодомор - массовый голод 1932-33 годов - признаётся геноцидом украинского народа.

В поддержку резолюции высказались три партии правящей коалиции и христианские демократы. Фракции Левых и "Альтернатива для Германии", нередко выступающие с прокремлёвских позиций, воздержались. Против не было подано ни одного голоса.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил немецких депутатов за принятое решение, написав в твиттере, что "правда всегда побеждает".

Deutsche Welle цитирует ключевую фразу принятой резолюции: "С сегодняшней точки зрения напрашивается историко-политическая оценка, согласно которой речь идет о геноциде. Немецкий Бундестаг разделяет такую оценку". Издание отмечает, что речь идёт об осторожной формулировке, согласно которой ​признание Голодомора геноцидом украинского народа является скорее ремаркой, чем основным месседжем. Однако, как пишет Deutsche Welle, даже эта осторожная формулировка для германской политики стала сенсацией. Ещё в 2019 году депутаты Бундестага фактически отказались рассматривать петицию о признании Голодомора геноцидом, заявив, что почти ничего не знают о событиях. Наблюдатели подчёркивают, что большое влияниие на изменение позиции депутатов стала нынешняя российская агрессия против Украины.

В документе также содержится осуждение пакта Молотова-Риббентроппа между нацистской Германией и СССР и "имперской политики" как тогдашних тоталитарных государств, так и нынешней России. Говорится и об исторической ответственности Германии за преступления нацистов, в том числе Холокост и уничтожение мирного населения СССР.

Ранее в этом месяце сенат Ирландии и парламенты Молдовы и Румынии приняли резолюции, в которых Голодомор признан актом геноцида народа Украины. Сенат США поддержал резолюцию, которая признает Голодомор в Украине геноцидом, ещё в 2018 году.