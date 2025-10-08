Бундестаг проголосовал за отмену ускоренной выдачи паспортов ФРГ

Бундестаг на заседании в среду проголосовал за отмену права на ускоренную натурализацию в ФРГ. Возможность получить гражданство за три года была добавлена в законодательство предыдущим правительством в 2024 году и вступила в силу летом того же года.

Закон позволял выдавать гражданство за три года людям, свободно владеющим немецким языком, финансово обеспечивающим себя и свою семью без государственных пособий, сдавшим экзамен на знание законов страны и показавшим "особые заслуги в интеграции", а также супругам граждан Германии — для них дополнительных требований не было.

Победивший на выборах в Бундестаг в феврале блок ХДС/ХСС критиковал экспресс-гражданство уже в предвыборной программе. Отмена закона была прописана в коалиционном договоре ХДС/ХСС и Социал-демократической партии страны. В конце мая глава МВД Германии Александер Добринт заявил в интервью Bild, что экспресс-натурализация "создала дополнительные стимулы для нелегальной миграции".

Для отмены закона поправки должен принять Бундесрат — представительство 16 региональных правительств Германии, отмечает DW.