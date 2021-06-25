Бундестаг упростил получение гражданства для потомков жертв нацизма

Парламент Германии принял в пятницу закон, который снимает ограничения на получение гражданства для потомков евреев и представителей других групп населения, которых нацистские власти лишили германских паспортов. Об этом сообщает DW.

Послевоенная конституция ФРГ формально разрешает указанным категориям реализовать право на гражданство, однако в действительности соискатели десятилетиями сталкивались с техническими препятствиями.

Нынешний законопроект, внесенный в Бундестаг в марте, устраняет эти барьеры, а также расширяет круг лиц, имеющих право претендовать на восстановление гражданства: теперь его смогут просить также потомки немецких матерей и рожденные вне брака дети.

Британский адвокат Феликс Каучман, годами лоббировавший принятие этого закона, назвал его "важной вехой".