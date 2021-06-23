"Мастер-класс лицемерия". Сетевые отклики на статью Путина для Die Zeit

22 июня исполнилось 80 лет со дня вторжения гитлеровской Германии в СССР. Владимир Путин подготовил специально к этому дню статью, которая вышла на немецком языке в газете Die Zeit – русскоязычная версия опубликована на официальном сайте Кремля.

Многие были уверены, что заранее знают, о чем пойдет речь в этой статье.

Однако Путину удалось обмануть ожидания: о Второй мировой речь идет только в начале статьи. Большая ее часть посвящена взаимоотношениям России с Западом, которые в последнее время складываются как-то не так – исключительно по злой воле Запада, если верить президенту и его верным толкователям. Но Путин добр и готов простить Запад, если тот перестанет "вредить".

Константин Косачев

Ключевая мысль Путина: фактически интеграция Европы так и не была завершена, хотя Россия стремилась развивать свои отношения с европейцами именно в этой логике. Разрушило все мечты о единой Европе расширение НАТО вопреки обещаниям, которые давались российскому руководству. Истоки последующих проблем, включая госпереворот на Украине, деградацию системы европейской безопасности и даже нынешнюю неспособность скооперироваться для противостояния пандемии, надо искать именно в тех ошибках. Которые, по мнению российского президента, надо честно признать и исправить.

Сергей Марков

Путин в день начала войны Германии и Европы против России пишет статью в немецкой газете и предлагает Германии и Европе дружбу и сотрудничество. Но ставит условие, очень легкое, - не совершать преступлений против России, не поддерживать хунту (он, правда, из дипломатических резонов использует другие слова, но смысл тот же )

Многим показалось странным, что статью к дню начала Великой Отечественной президент России написал для немецкого издания. На этот счет существует официальное объяснение.

Комментаторам оно удовлетворительным не кажется.

Эль Мюрид

Здесь любопытно, наверное, лишь то, что в такую дату Путин не нашел в себе слов обратиться к собственному народу. Припадайте к мудрости в переводе. Что неудивительно на самом деле. Россия — это просто офис, в котором нынешняя знать работает. А вот жить ей хочется там. И все ее мечты — там.

Поэтому и статья для Германии. Путину важно договариваться с немцами. С русскими ему договариваться не о чем.

Настоящая причина такого выбора – в том, что именно Германия, как видится из Кремля, может и должна диктовать линию поведения всем прочим странам Европы, считают некоторые комментаторы.

Станислав Белковский

Основная идея: РФ должна договориться с Европой без и помимо США.

Темник

Статья Владимира Путина «Быть открытыми, несмотря на прошлое» опубликована сегодня в Die Zeit. Формально она адресована европейским читателям. Реально — немецкой политической элите.

Выборы в Бундестаг представляют для будущих траекторий развития России не меньшее значение, чем собственные — в Госдуму. С 2005 года канцлером ФРГ была Ангела Меркель, бывшая «девочка Коля» и его преемница. Эпоха уходит. Куда двинется Германия без «Мутти» — однозначного прогноза пока сделать невозможно.

В этот момент Путин вновь напоминает ключевым стейкхолдерам, что процветание и безопасность недостижимы при наличии на континенте «разделительных линий».

Путин использует годовщину, чтобы воззвать к здравому смыслу европейцев

Германия — основной носитель европейской субъектности. Сможет ли она сохранить самостоятельность своей политики или вопреки собственным интересам позволит втянуть себя в искусственно создаваемую мировым гегемоном новую «холодную войну»?

Как бы то ни было, Путин использует круглую годовщину начала Великой отечественной войны, чтобы воззвать к здравому смыслу европейцев. НАТО-центричная политика неизбежно ведёт к противостоянию и эксцессам. Объединение на основе общей культуры и истории даёт новые возможности, огромное количество которых стороны уже упустили к настоящему моменту.

Россия готова к равноправному сотрудничеству. Попытки же поставить нас на колени и силой получить себе «жизненное пространство» на востоке всегда терпели неудачу.

Противники кремлевской политики не думают, что Запад когда-либо согласится на "равноправное сотрудничество" на предложенных Россией условиях.

Аббас Галлямов

А вот эта путинская статья в Die Zeit - это что было? Просто очередная попытка доказать, что Россия - хорошая, а Запад плохой или нечто более серьезное? Последние четыре абзаца текста - особенно в контексте последней встречи с Байденом - можно принять за реально протянутую Европе руку дружбы. Призыв «преодолеть отчуждение и восстановить взаимное доверие» звучит вполне отчётливо.

Статья лишь способ ещё раз высказать свои обиды

С другой стороны, помимо приглашения к восстановлению отношений в тексте опять перечисляются обиды и отчётливо сквозит попытка доказать, что Запад - плохой. Так примирения не организуются. И это заставляет предположить, что никакой попыткой предложить конструктивный диалог данная статья не является, а есть она лишь способ ещё раз высказать свои обиды...

Тут нужно учитывать ещё и внутренний фактор. Выборы подгоняют. Избирателю надо показать, что ситуация выходит из тупика. Надо дать ему надежду на какие-то позитивные перемены. Перспективы превращения России в государство-изгой, вроде Северной Кореи, его ведь совершенно не радуют. И в этом смысле показать, что конфликт рассасывается - это очень важная предвыборная задача. И возможно Песков, сказавший, что главная аудитория у статьи - это Европа, на самом деле слукавил и главная ее аудитория вовсе не там, а здесь - в России.

Как бы то ни было, но слова «Россия – одно из крупнейших европейских государств. И мы ощущаем свою неразрывную культурную и историческую связь с Европой» в исполнении Путина прозвучали и это уже неплохо.

Некоторые комментаторы считают, что обращение к Германии в годовщину начала военных действий выглядит как шантаж.

Другие отмечают, что "ошибки", которые Россия предлагает Европе забыть, было бы лучше признать.

Илья Барабанов

Прочитал колонку Владимира Путина, которую мог бы написать не президент России, а кот Леопольд.

Смысл текста: давайте сделаем вид, что всех дров, которые мы тут наломали за последние семь лет, не было, и будем жить дружно.

Особенно понравилась фраза: «мы просто не можем позволить себе тащить за собой груз прошлых недоразумений, обид, конфликтов и ошибок».

Интересно, МН-17 - это в его логике была ошибка или недоразумение?

Александр Плющев

Путинская статья - это попытка навязать Европе свою реальность. Помните, в 2014 году Меркель якобы сказала Обаме: "Путин потерял связь с реальностью и находится в другом мире"?

Забудем про Крым и Донбасс, MH-17, гибридные войны и кибератаки

Вот это самое видение этого мира и есть. В котором это мы позволили Германии вновь объединиться, НАТО недружественно поглотило Восточную Европу и Балтию (а не они туда понеслись, едва освободившись от счастья социализма), это США организовали Майдан в Украине, а Крым вышел из ее состава. Вот такую реальность предлагается принять.

Но мы добрые, мы прощаем вам это все, говорит Путин. Давайте мириться. Забудем про Крым и Донбасс, MH-17, гибридные войны и кибератаки, применение ОМП на вашей территории, тоже забудем, не говоря уж о расправах с политическими противниками внутри страны и прочих мелочах, типа сменяемости власти и свободных выборов. Давайте прагматично, вот с Северным потоком же худо-бедно получается. Ну, что было, то было, заиграли. Вы только примите нашу реальность, а там договоримся.

Вот о чем эта статья.

Принять путинскую реальность невозможно при всем желании, отмечают комментаторы.

Александр Гоц

Путинская статья в "Die Zeit" ("Быть открытыми, несмотря на прошлое") к годовщине начала ВОВ (как писали в советские годы) была ожидаемой.

Любое окно "диалога" используется загнанным в угол режимом для попыток уболтать коллективный Запад, чтобы "забыть старое" и выскочить из изоляции.

По сути, содержание путинской статьи полностью совпадает с речью загнанного Волка из известной басни: "Я ваш старинный сват и кум, пришёл мириться к вам совсем не ради ссоры. Забудем прошлое, уставим общий лад. А я не только впредь не трону здешних стад, но сам за них с другими грызться рад.."

Путинской "элите" хочется в Европу, она просится назад

Путин точно так же вспоминает о Европе "от Атлантики до Урала" и о "цивилизационном" единстве "от Лиссабона до Владивостока". Самое смешное, что о единстве российских "скреп" и европейских ценностей режим берётся рассуждать после всех нарушений международного права, начала гибридных войн, оккупаций и аннексий, сбитого Боинга, серийных отравлений боевыми веществами, бессудных казней в Чечне и принятия репрессивных законов против миллионов россиян на государственном уровне.

Казалось бы, какая ещё Европа "от Лиссабона до Владивостока" (проездом через Грозный)? Какое ещё "цивилизационное единство" и общие ценности, - настолько риторика статьи нелепа и смехотворна?

Но у арии серого Волка, загнанного в угол амбара, есть простая логика: путинской "элите" хочется в Европу, она просится назад, туда, где бизнес, дети, активы и жёны, - уверяя мир в "цивилизационном единстве". Выживание вне Запада оказалось гибельной затеей. [...]

В то же время, это очень глупая статья, потому что её автор предлагает версию событий, совершенно чуждую западной ментальности. Версия "переворота" в Украине, якобы "устроенного США" (попытка не заметить логику Майдана и полмиллиона украинцев в центре Киева) - лучше всего подтверждает, что никакого "цивилизационного единства" Европы и России в природе не существует.

Путинизм выбрал путь людоедских "скреп" и ценностной изоляции

Беда Путина в том, что он не понял смысла поражения в холодной войне. Это был разгром на уровне идейных представлений, а не в рамках формальных границ. Поэтому попытка объявить соседей "зоной интересов" (возродить империю), автоматически отбросило их в сторону НАТО.

Причина изгойства России - не в НАТО, а в том, что путинизм выбрал путь людоедских "скреп" и ценностной изоляции. И самое смешное, что причина этого банальна - вдали от европейской правовой прозрачности, контроля за властью - проще воровать и набивать карманы.

Вот и вся идея "скреп", которая загнала Россию в угол крыловского "амбара".

Есть и предположение, что послание Путина звучит намного проще.

Александр Морозов

Путин в Die Zeit опубликовал статью, в которой настойчиво предлагает Германии не влезать в конфликт между Россией и США по поводу Украины. Мысль Путина проста как слеза ребенка: американцы поддержали "вооруженный антигосударственный переворот в Украине" и собираются дальше наращивать украинский военный потенциал, поскольку дали Киеву гарантии. Поскольку до этого Путин сказал: "хотят нас укусить, а зубы-то мы выбьем" - имея в виду Украину, которая хочет "укусить" с помощью американского оружия, - то теперь он немцам шлет статью с главной мыслью: отодвиньтесь, это не ваша война.

Другим комментаторам кажется, что все еще проще.

Алексей Цветков

Вот эти его статьи и болтовня на публику могут создать у невнимательного человека впечатление, что он что-то понимает. Он действительно понимает кое-что в вопросе охраны собственной шкуры и уже многократно доказал. Но иногда прорываются сигналы, свидетельствующие о настоящем уровне. Например, о том, что интернет изобрели в ЦРУ - на самом деле конечно в Пентагоне и совсем не для шпионских целей, но он, может быть, не очень понимает разницу. Или вот эта охота огромными десантами за шаманом, которого сейчас убивают в дурке, и никакой Байден не заступится. Наверняка у них с Шойгу есть в тайге какое-то тайное капище, которое они окропляют кровью жертв. Или вот это бесконечное бункерное сидение с прививками или без, боится до обмарания. Какой-то предок человека - скорее всего вымершей ветви, денисовец или что-то в этом роде.

Есть и посты, пародирующие суть статьи и обстоятельства ее написания.

историк-алкоголик

Прочитал статью Путина. Это суровая отповедь всем злопыхателям и критиканам, всем тем, кто спит и видит переписать итоги Второй Мировой войны. Так и представляю: перекошенные злобой морды Меркель, Байдена, Макрона и Джонсона, которым помощники пересказывают содержание статьи нашего президента! Слова беспощадной правды наотмашь бьют по агрессивным планам Пентагона! Из рук в руки передают мятые газетные листки со статьей Путина простые люди по всему свету, гневом наполняются их глаза, до белых костяшек сжимаются кулаки - все это время им врали! Врали с высоких трибун, врали из роскошных кабинетов, врали с экранов телевизоров, те, кто имеют наглость называть себя "лидерами свободного мира". Подходит к концу ваше лидерство, после этой статьи мир больше никогда не будет таким, каким вы его мечтает увидеть! Все люди на планете сегодня говорят только об одном - о победе советского народа над нацизмом. И теперь это наша новая Победа!

Иван Давыдов

Комната в коммуналке, обшарпанная и даже загаженная, однако обстановка – не без претензий. Большую часть пространства занимает гигантский письменный стол. За столом – отец семейства, Владимир Владимирович. Он в халате и при жабо, лысина блестит, в руках – гусиное перо, в глазах – вдохновение. Отец семейства пишет статью о подлинных причинах Второй Мировой.

Вокруг мечется мать семейства – Сергей Семенович. Одета мать в засаленный шушун, глаза тоже горят, но огнем безумия. Мать что-то бормочет и переворачивает стулья.

- Кухня! – кричит вдруг мать, - дверь! Заколотить! – хватает молоток и куда-то бежит.

К отцу подходит кроха-сын, Митенька (55 лет от роду). В матросском костюмчике.

- Хотю на выболы, - говорит сын отцу.

Отец отрывается на минуту от работы, треплет Митеньку по голове, потом легким шлепком отправляет прочь.

Мимо с криком: «Уборную законопатить!» пробегает вконец обезумевшая мать.

Митенька карабкается на табуретку, поправляет матроску, и начинает речь:

- Эффективным ответом на попытки отдельных госудалств дестабилизиловать обстановку в Алктике и создать условия для антилоссийских пловокаций сситаю усиление глуппиловки лоссийских войск и ее оснассение совлеменными видами воолузений!

Отец поднимает голову, потом снова зарывается в бумагах:

- Агрессивные действия панской Польши буквально вынудили миролюбивого Ста…

Комната начинает гореть с четырех сторон.

А кто-то предпочел бы, чтобы слова "Путин" и "статья" соседствовали в другом предложении.