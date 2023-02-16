В сети обсуждают расследования центра "Досье" и издания "Проект": по их данным, Путин всё чаще перемещается по стране не на самолёте, а на поезде, причём для него построили секретную сеть путей и станций.

Иван Преображенский:

Ким Пут Ин и его бронепоезд

Остап Кармоди:

Говорят, мол Путин пересел на бронепоезд.

И впрямь, не всё же на медведе ездить, годы уже не те...

Дмитрий Колезев:

Звучит правдоподобно, тем более, что спецпоезд уже фигурировал в публикациях СМИ,

(Кажется, становится понятно, почему за попытку повреждения путей могут посадить на пожизненное).

Андрей Мальгин:

У Путина есть теперь не только собственный супербронепоезд, в котором он ездит на Валдай, у него в Москве и личный железнодорожный вокзал.

Как пели "Звуки Му": "Чем толще броня, тем меньше места внутри. Чем толще она, тем там темнее и гаже".

Дмитрий Гудков:

При Брежневе, что характерно, перрон был открытым, а теперь его закрыли непрозрачными панелями от снайперов. То есть дорогой Владимир Владимирович в отличие от дорогого Леонида Ильича еще и трус.

А в целом – мы вряд ли когда-то поймем логику человека, который теперь может жить исключительно в бункере. Хоть под землей, хоть на колесах – лишь бы за стенкой из стали и бетона, и чтобы никто не узнал.

Знал бы Чехов, в кого вырастет его человек в футляре…

Марина Дайковская:

да, наша проблема, наша ответственность, общая, но мир, не нужно нам самим рассказывать, что мы в подавляющем большинстве за этот ад! это ложь, и когда Вам об этом говорят, и те кто говорят, они лгут и повторяют за путиным и еже с ним, ему и только ему выгодно, чтобы весь мир так думал и верил этой лжи!, ну ок, не верите нам. включите логику =- легитимный президент, которого поддерживает подавляющее большинство в стране, не держит 3х миллионную армию силовиков внутри страны, не сидит в бункере, не ездит в бронированных поездах с тайных вокзалов!, не убивает не травит и не сажает своих оппонентов, зачем? если его и так поддерживает большинство, чем он рискует?

Алексей Черёмушкин:

Все лидеры России, любившие передвигаться поездом, плохо кончили. Особенно поезда любили Николай II и Троцкий.

Максим Гайдук:

Тут конечно и Сталин и Троцкий и Николай II и даже Александр III.

Сталин боялся летать, ездил спецпоездами. Не помогло. Отравили.

Троцкий ездил на бронепоездах агитировать на фронта гражданской войны. Не помогло. Пришлось пересесть на пароход, ну а позже Троцкого убил Сталин.

Николай II прямо в поезде подписал Отречение. Дальше был дом Ипатьева.

Александра III с семьей чуть не забрала Харьковщина в районе станции Борки.

Царь позже умер от почечной недостаточности. Портсигар еще в поезде от рухнувшей крыши вагона вдавился ему в поясницу.

Так ненадежны эти поезда.