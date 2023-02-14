К основным резиденциям президента России Владимира Путина подвели железнодорожные ветки, а рядом построили секретные станции. Об этом сообщает издание "Проект".
Одна из таких станций находится на территории Валдайского национального парка, рядом с ближайшим населенным пунктом к резиденции Путина на Валдае. Корреспондент "Проекта" обнаружил её осенью 2022 года: станция с вертолетной площадкой находится под охраной. Судя по спутниковым снимкам, которые изучило издание, станцию и железную дорогу для Путина на Валдае построили в 2019 году.
Станцию в Ново-Огарево построили в 2015 году, свидетельствуют спутниковые снимки. Она находится в 400 метрах от резиденции Путина в Московской области. Как пишет "Проект", станция скрыта за высоким забором, на котором каждые 10 метров установлены камеры наблюдения.
В 2017 году у сочинской резиденции президента "Бочаров ручей" появилась платформа и новая тупиковая железнодорожная ветка, выяснил "Проект". Эта ветка скрыта забором от путей, по которым ходят электрички.
- Ранее центр "Досье" выяснил, что Владимир Путин всё чаще путешествует не на самолётах, а на поезде. Для своих поездок он использует бронированный спецсостав, который построили ещё в 2015 году. Однако регулярно Путин начал им пользоваться во второй половине 2021 года – именно тогда российская армия начала подготовку к вторжению в Украину. Среди особенностей поезда то, что президентские вагоны бронированы, а расписание поездов "корректируют под Путина, чтобы его состав мог следовать с максимальной скоростью и без остановок".
- Издание Sota в понедельник сообщило, что нашло данные о спецвокзале в Москве, который может использоваться для обслуживания президента и других пассажиров правительственных поездов.
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