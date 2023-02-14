К основным резиденциям президента России Владимира Путина подвели железнодорожные ветки, а рядом построили секретные станции. Об этом сообщает издание "Проект".

Одна из таких станций находится на территории Валдайского национального парка, рядом с ближайшим населенным пунктом к резиденции Путина на Валдае. Корреспондент "Проекта" обнаружил её осенью 2022 года: станция с вертолетной площадкой находится под охраной. Судя по спутниковым снимкам, которые изучило издание, станцию и железную дорогу для Путина на Валдае построили в 2019 году.

Станцию в Ново-Огарево построили в 2015 году, свидетельствуют спутниковые снимки. Она находится в 400 метрах от резиденции Путина в Московской области. Как пишет "Проект", станция скрыта за высоким забором, на котором каждые 10 метров установлены камеры наблюдения.

В 2017 году у сочинской резиденции президента "Бочаров ручей" появилась платформа и новая тупиковая железнодорожная ветка, выяснил "Проект". Эта ветка скрыта забором от путей, по которым ходят электрички.