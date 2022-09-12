Был бы президентом Трамп... Владимир Абаринов - о втором фронте

На войне мужают быстро. Давно ли на Владимира Зеленского смотрели как на комедианта, волей случая оказавшегося в президентском кресле? А ведь он и до избрания был из тех шутов, к которым не грех прислушаться и королю. Но не всякому правителю его речи впрок. Когда в 2017-м он с командой спел свой хит "Держи меня, родина", возмущённый чиновник покинул зал. Еще бы ему не возмутиться. "Только держись, моя родина смелая, верь не словам, а тому, что я делаю…" - надо иметь дерзость и достоинство, чтобы так обращаться к родине. Родина поверила в него и не ошиблась.

Когда в ноябре 2019 года Зеленский приезжал в США встречался с Дональдом Трампом, он выглядел неопытным политиком, младшим партнером, ненароком угодившим в американский скандал. Но и тогда он твёрдо сказал: "Я никому ничего не должен, поймите. Украина - независимая страна, и у неё множество более важных вопросов". Он был главным свидетелем по делу, но проглотил обиду (в обмен на "джевелины" тогдашний президент США потребовал компромат на Джо Байдена) и спас Трампа от импичмента.

Но Трамп не знает, что такое благодарность. Сегодня Трамп твердит, что, будь он президентом, никакой войны России с Украиной не было бы. Почему ее не было бы? Он не объясняет, только повторяет, что умеет "ладить" с иностранными лидерами. Правда, никакого лада из этого уменья не вышло ни с Северной Кореей, ни с Китаем. Российская Дума встретила весть об избрании Трампа аплодисментами. "Ни один президент не вел себя с Россией так жёстко, как я", - говорит он и, может быть, искренне верит в это. На самом деле Трамп не делал ничего, что могло бы не понравиться Владимиру Путину, а закон о санкциях был вынужден подписать, потому что Конгресс легко преодолел бы президентское вето.

Если Трамп снова станет президентом, то "второй фронт" развалится

Нет никаких оснований предполагать, что президент Трамп реагировал бы на российскую агрессию иначе, чем экс-президент Трамп. Президент Трамп усердно разваливал НАТО и заявлял, что верит Путину и не верит собственной разведке. Экс-президент назвал признание Россией независимости самопровозглашённых "ДНР/ЛНР" "ловким шагом", а Путина - "гением", который за два доллара, в которые обойдутся ему санкции, приобрёл громадную территорию. Иными словами, Трамп воспринимает ситуацию в привычных ему терминах сделки с недвижимостью. Можно представить, как он "ладил" бы с Зеленским, предлагая ему согласиться с аннексией: что поделаешь, дружище, твой партнер оказался хитрее! Украина не могла бы рассчитывать ни на санкции, ни на поставки оружия. Она дралась бы в одиночку.



Возмужавший Зеленский стал во многих отношениях лидером свободного мира, заставил его сплотиться перед лицом общей угрозы. Но момент истины проходит, а неудобства от санкций остаются. "Старая Европа" не прочь отыграть назад. Трамп говорит, что "мысленно уже принял решение", избираться ли ему на второй срок в 2024 году. Если он снова станет президентом, то "второй фронт" развалится. США выйдут из него, как когда-то большевистская Россия вышла из Первой мировой войны. А если Путин поможет Трампу избраться, даст ему компромат на Байдена (ведь Трамп твердит, что Елена Батурина платила сыну Байдена миллионы неизвестно за что), то они станут союзниками.

Мрачный, но вполне реальный сценарий.

Владимир Абаринов – вашингтонский журналист и политический обозреватель



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