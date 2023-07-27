Бюст Брежнева в его родном городе в Украине перенесли в музей

В городе Каменское в Днепропетровской области Украины в четверг демонтировали бюст бывшего советского руководителя Леонида Брежнева. Брежнев родился в этом городе в 1906 году (в советское время он был переименован в Днепродзержинск, историческое название было возвращено несколько лет назад). Бюст был установлен в 1976 году после того, как Брежневу была вручена вторая звезда Героя Советского Союза. В СССР на родине дважды героев устанавливали их прижизненные бронзовые бюсты.

Памятник считался одной из достопримечательностей Каменского. Закон о декоммунизации, принятый в Украине, предусматривал необходимость его демонтажа. Мэр города Андрей Белоусов накануне в обращении к горожанам назвал памятник "историческим наследием" и отметил, что "для многих людей старшего возраста Леонид Брежнев - историческая фигура, человек, который много сделал для нашего города". Белоусов подчеркнул, что памятник будет установлен на территории музея истории города на аллее. На месте в центре города, где стоял бюст, впоследствии, по словам мэра, будет установлен памятник в честь победы Украины в войне с Россией, уверенность в которой он выразил.

По данным городского издания "Наш репортёр", бюст уже установили на новом месте.

В мае городской совет Киева в четверг лишил Брежнева звания "Почётный гражданин города Киева". Брежнев стал первым почётным гражданином Киева после появления этого звания в 1982 году. Тогда он был первым лицом в государстве, занимая должности генерального секретаря ЦК КПСС и председателя президиума Верховного совета СССР.

Также в четверг в Полтаве демонтировали памятники поэту Александру Пушкину и советскому генералу Николаю Ватутину. Решение об этом принял городской совет. После российского широкомасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года власти многих украинских городов приняли решение демонтировать памятники, связанные с Россией или советским периодом истории Украины.