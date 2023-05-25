Горсовет Киева лишил Брежнева звания почётного гражданина города

Городской совет Киева в четверг лишил звания "Почётный гражданин города Киева" советского партийного и государственного деятеля Леонида Брежнева, а также ещё пятерых человек, которые, как говорится в решении совета, занимали руководящие посты в Коммунистической партии СССР или были связаны с органами КГБ.

Брежнев стал первым почётным гражданином Киева после появления этого звания в 1982 году. Тогда он был первым лицом в государстве, занимая должности генерального секретаря ЦК КПСС и председателя президиума Верховного совета СССР. Брежнев родился в нынешней Днепропетровской области Украины, занимал в УССР руководящие посты.

Как говорится в решении Киевского совета, с именем Брежнева было связано удушение протестов в странах "социалистического лагеря", война в Афганистане, гонка вооружений, усилился тотальный контроль за обществом.

Кроме Брежнева, звания почётного гражданина Киева лишили также вьетнамского коммунистического деятеля Чыонг Тиня, партийного и государственного деятеля Виталия Масола (он был премьер-министром и в УССР, и в независимой Украине при президенте Леониде Кучме) и советских генералов, которые занимали и различные партийные и государственные посты - Алексея Епишева, Кирилла Москаленко и Алексея Фёдорова.

Подчёркивается, что решение принято в соответствии с законом об осуждении коммунистического и нацистского режимов, а также с учётом пожеланий общественности.