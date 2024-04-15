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Бывшего эксперта Минюста и его жену повторно заочно арестовали

Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

Суд в Москве повторно заочно арестовал бывших сотрудников центра судебной экспертизы при Минюсте в Ставрополе, супругов Дениса и Марию Мамедовых. На этот раз по делу о содействии терроризму. Внимание на карточки в базе московских судов обратила "Медиазона".

Что стало причиной для новых уголовных дел против Мамедовых - неизвестно.

В октябре 2023 года Мамедовых заочно арестовали по делам о "фейках" и объявили в розыск. 12 апреля суд в Москве заочно приговорил бывшего ставропольского эксперта Минюста к 8,5 годам колонии за рассылку антивоенных писем. Дело против Марии Мамедовой ещё рассматривается.

Мамедовы уехали из России в октябре 2022 года после объявления мобилизации россиян на войну с Украиной. Находясь в эмиграции, Мамедовы стали активно высказываться против войны с Украиной в соцсетях, а также разослали антивоенные письма во все российские лаборатории и центры судебной экспертизы. Кроме того, они написали более 35 жалоб в органы власти с требованием остановить войну и привлечь президента России Владимира Путина к ответственности.

После этого аккаунты Марии во "ВКонтакте" и "Одноклассниках" заблокировали по требованию Генпрокуратуры. Коллеги Мамедовых, получившие антивоенные письма, обратились в отдел безопасности. Госорганы отвечали, что могут привлечь к ответственности самих Мамедовых – за реабилитацию нацизма, экстремизм и "дискредитацию" российской армии.

Сейчас супруги находятся в процессе получения гражданства США.

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