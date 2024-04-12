Бывшему эксперту Минюста заочно дали 8,5 лет за антивоенные письма

Суд в Москве заочно приговорил бывшего ставропольского эксперта Минюста Дениса Мамедова к 8,5 годам колонии за рассылку антивоенных писем. Об этом сообщает "Медиазона" из зала суда.
Мамедов с женой Марией уехал из России в октябре 2022 года после объявления мобилизации россиян на войну с Украиной. Тогда Мария, тоже работавшая в ставропольском экспертном центре при Минюсте, отказалась собирать деньги для военных по требованию начальства.
Находясь в эмиграции, Мамедовы стали активно высказываться против войны с Украиной в соцсетях, а также разослали антивоенные письма во все российские лаборатории и центры судебной экспертизы. Кроме того, они написали более 35 жалоб в органы власти с требованием остановить войну и привлечь президента России Владимира Путина к ответственности.
После этого аккаунты Марии во "ВКонтакте" и "Одноклассниках" заблокировали по требованию Генпрокуратуры. Коллеги Мамедовых, получившие антивоенные письма, обратились в отдел безопасности. Госорганы отвечали, что могут привлечь к ответственности самих Мамедовых – за реабилитацию нацизма, экстремизм и "дискредитацию" российской армии.
В октябре 2023 года Мамедовых заочно арестовали по делам о "фейках" и объявили в розыск. Дело против Марии Мамедовой ещё рассматривается. Сейчас супруги находятся в процессе получения гражданства США.
- Фейками российские суды признают сообщения о войне в Украине, не совпадающие с версией Минобороны России. По подсчётам "ОВД-Инфо", дела по статье о фейках возбуждены против более 270 человек.
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