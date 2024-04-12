Бывшего главу Международного союза биатлонистов осудили за коррупцию

Бывший глава Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг приговорён судом в Норвегии к трём годам и одному месяцу тюрьмы за "грубую коррупцию". Приговор был оглашён 12 апреля, сообщает Норвежская государственная вещательная компания.

Согласно решению суда, норвежец получил в подарок, в том числе от российских чиновников и спортивных функционеров, несколько дорогих часов, пользовался за чужой счёт услугами секс-работниц, ездил на дорогую охоту в Россию, Чехию и Германию и бесплатно пользовался взятым в лизинг автомобилем BMW за счёт швейцарской компании, владевшей правами на биатлонные трансляции.

Бессеберг не предупреждал о подарках возглавляемую им федерацию, и суд полагает, что они могли повлиять на его работу. Статья, по которой судили 78-летнего спортивного чиновника, не требует доказательства конкретных действий в обмен на полученные взятки. Суду достаточно было доказать, что выгоды, которые получал обвиняемый, были связаны с его должностью и он это осознавал.

Суд над Бессебергом начался ещё 10 января. Следствие вели правоохранительные органы Норвегии, Австрии, Лихтенштейна и Чехии. Норвежец обвинения отрицает. Про часть полученных взяток он говорил, что воспринимал их как личные подарки. Часть называл налаживанием бизнес-контактов. Он обжалует приговор.

Бессеберг руководил Международным союзом биатлонистов 25 лет, с его создания в 1993 году. За это время биатлон стал одним из самых популярных зимних видов спорта. В поддержку обвиняемого высказались ряд спортивных функционеров.

Бывший глава Союза биатлонистов России Виктор Магуйров заявил норвежским СМИ, что чиновник не проявлял особого расположения к Российской Федерации или спортсменам. Судья перед оглашением приговора сказал, что считает, что Бессеберг действовал в интересах России.