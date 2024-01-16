Бывший глава Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг предстал перед судом в Норвегии по обвинению в коррупции. 77-летнего функционера судят за получение взяток в период с 2009 по 2018 год, в том числе в виде дорогих часов и секс-услуг, преимущественно со стороны России. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Суд над Бессебергом начался 10 января и продлится до середины февраля, сообщает Aftenposten. Следствие вели правоохранительные органы Норвегии, Австрии, Лихтенштейна и Чехии. В частности, обвинение считает, что норвежец мог скрывать многочисленные случаи употребления допинга российскими спортсменами.

В материале Норвежской государственной вещательной компании NRK приводятся многочисленные свидетельства того, что спортивного чиновника в России видели в сопровождении предполагаемых секс-работниц (пересказ на русский сделало издание Sports.ru). Российские чиновники и бизнесмены возили Бессеберга на охоту, в том числе – стрельбу с вертолёта по оленям. У него было конфисковано 13 дорогих часов.

Одним из главных свидетелей обвинения будет россиянин Григорий Родченков, ставший информатором всемирного антидопингового агентства ВАДА. Он рассказывал, что в 2013 году слышал разговор двух российских спортивных чиновников, споривших, сколько денег они дали Бессебергу – 300 или 400 тысяч долларов. Бессеберг это отрицает. В ходе возникшего после показаний Родченкова допинг-скандала вокруг Олимпиады в Сочи норвежец заявлял, что россиянин сам должен быть наказан как один из ключевых участников преступной схемы.

Сам Бессеберг настаивает на своей невиновности. Он руководил международной федерацией 25 лет. За это время биатлон стал одним из самых популярных зимних видов спорта. В его поддержку высказался ряд спортивных функционеров. Бывший глава Союза биатлонистов России Виктор Магуйров заявил норвежским СМИ, что чиновник не проявлял особого расположения к стране.

В ходе следствия Бессеберг говорил, что воспринимал подарки как должное, следует из онлайн-трансляции NRK. Обвинению не нужно доказывать получение денег и услуг за какие-то конкретные действия. Согласно норвежским законам, для обвинительного заключения на суде достаточно доказать, что выгоды, которые получал спортивный чиновник, были связаны с его должностью, и он это осознавал.