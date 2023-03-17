Бывшего главу "ПАРНАС" в Самаре приговорили к 7 годам по делу о "фейках"

Центральный районный суд Тольятти приговорил бывшего сопредседателя местного отделения партии "ПАРНАС" Андрея Балина к семи годам колонии общего режима по делу о так называемых фейках о российской армии. Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на адвоката Захара Лебедева.

Приговор - один из самых суровых, вынесенных в России по делам о "фейках", которыми власти могут счесть любую информацию о войне в Украине, не соответствующую официальной.

По словам адвокаата, Балин признан виновным из-за шести постов в сети "ВКонтакте" про войну в Украину. Оппозиционера, который не был под стражей, взяли под стражу в зале суда, его поместят в СИЗО.

Обвинение требовало приговорить Балина к девяти годам колонии. Дело против него возбудили в июне прошлого года, ему назначили подписку о невыезде в качестве меры пресечения.

Статью о так называемых фейках включили в Уголовный кодекс в марте 2022 года. Уже вынесены десятки обвинительных приговоров, в том числе и к реальным срокам. Политик Илья Яшин был приговорён к 8,5 годам колонии. В то же время, суды нередко выносят и условные наказания или назначают штрафы.