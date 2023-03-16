В Хабаровске военный суд вынес приговор ефрейтору российской армии Даниилу Фролкину, признавшегому в убийстве мирного жителя в Украине и мародёрстве. Его приговорили к 5,5 годам колонии условно по статье о распространении недостоверной информации о российской армии. Об этом сообщил корреспондент Сибирь.Реалии из зала суда.

Обвинение запрашивало для 21-летнего Фролкина шесть лет лишения свободы. Фролкин не был под арестом, он ушел из зала суда. Ему на два года запретили занимать должности в органах госвласти.

По статье о так называемых фейках российские суды выносили более суровые приговоры - до девяти лет реального лишения свободы. Однако обвиняемых приговаривают и к штрафам, и к условным срокам.

В августе издание "Важные истории" выпустило материал, в котором Фролкин признался в убийстве ограбленного им и его сослуживцами жителя украинского села Андреевка в Бучанском районе Киевской области.

По его словам, в марте 2022 года он участвовал в обысках в домах троих жителей села. После обысков заместитель командира бригады подполковник Александр Прокурат, как утверждается, приказал убить задержанных, и Фролкин застрелил одного из них. Убитый, как утверждается, делился с украинскими военными координатами российских войск.

В июне 2022 года прокуратура Украины официально назвала Фролкина подозреваемым по делу о нарушении законов и обычаев войны. Ему грозит там пожизненное заключение. Признаваясь в преступлении в России, ефрейтор заявил, что считает, что его отправят в тюрьму на родине. Признание он объяснил тем, что рассчитывает, что его сослуживцев не отправят снова на войну на фоне уголовного дела против него.