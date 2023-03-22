Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Бывшего главу волгоградского СК отправили на 20 лет в колонию по делу о покушении на губернатора

Южный окружной военный суд приговорил бывшего главу волгоградского управления Следственного комитета Михаила Музраева к 20 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в организации покушения на губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова в ноябре 2016 года — следствие классифицифировало это как террористический акт.

Генерал-лейтенант лишён звания и государственных наград.

Музраев занимал пост руководителя волгоградского управления СК с 2007 по 2018 год, а в середине января 2019 года был назначен советником главы СК Александра Бастрыкина. Сам он вину отрицает.

В последнем слове он заявил, что у него не было конфликтов с губернатором и он считает себя "абсолютно невиновным", передавало региональное издание "Высота 102". Он отметил, что срок может стать для него "последним", с учётом возраста и состояния здоровья.

Новость дополняется

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG