Южный окружной военный суд приговорил бывшего главу волгоградского управления Следственного комитета Михаила Музраева к 20 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в организации покушения на губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова в ноябре 2016 года — следствие классифицифировало это как террористический акт.

Генерал-лейтенант лишён звания и государственных наград.

Музраев занимал пост руководителя волгоградского управления СК с 2007 по 2018 год, а в середине января 2019 года был назначен советником главы СК Александра Бастрыкина. Сам он вину отрицает.

В последнем слове он заявил, что у него не было конфликтов с губернатором и он считает себя "абсолютно невиновным", передавало региональное издание "Высота 102". Он отметил, что срок может стать для него "последним", с учётом возраста и состояния здоровья.

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