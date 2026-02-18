Бывшего "губернатора ДНР" Губарева обвинили в дискредитации армии РФ

На одного из лидеров "ополчения Донбасса" в 2014 году и самопровозглашенного "губернатора" оккупированной РФ части Донецкой области Павла Губарева составлен административный протокол о "дискредитации" российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП), пишет РБК со ссылкой на данные Таганского суда Москвы. Сам Губарев в разговоре с изданием сообщил, что не знает, с чем связан протокол, но предположил, что "кое-кому не понравились его тексты".

"Является ли это чьим-то умыслом не знаю, могу только предполагать, что кое-кому не понравились мои тексты. Факт оцениваю как беспросветную глупость. Никаких последствий для себя не ожидаю", – сказал он.

Губарев – уроженец Северодонецка и соратник гражданина России, бывшего министра обороны так называемой "ДНР" Игоря Стрелкова (Гиркина). В 2014 году, во время пророссийских митингов в Донецке, он объявил себя "народным губернатором" Донецкой области. После вторжения российских военных он занялся организацией ополчения и вербовкой людей в так называемую "Народную милицию "ДНР". После полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину он поступил на службу в армию России.

Во время суда над Стрелковым по уголовному делу о призывах к "экстремистской деятельности" Губарев организовал для него группу поддержки. В 2023 году Губарев выходил в пикеты в поддержку Стрелкова к зданию суда и был задержан.

Позднее "Коммерсант" писал, что Губарева проверяют на экстремизм за посты в его телеграм-канале. В нем он также критикует действия Минобороны РФ и нынешние власти "ДНР".

Игорь Стрелков (Гиркин) – бывший сотрудник российских спецслужб, получивший известность как командир отряда россиян, захвативших в апреле 2014 года город Славянск в Донецкой области Украины. Затем он стал "министром обороны" так называемой "ДНР". Украина считает его террористом. В 2024 году Мосгорсуд приговорил его к четырем годам колонии по делу о "призывах к экстремизму" за два поста в телеграме о проблематике Крыма и невыплатах денежного довольствия российским мобилизованным.