"Это бред – отдать России Донбасс". Как живут Славянск и Краматорск

Славянск и Краматорск – самые крупные города не оккупированной российскими войсками части Донецкой области.

На улицах много машин, работают магазины и кафе. Именно отсюда в 2014 году была предпринята первая попытка Кремля захватить Донецкую область.

В середине весны 2014 года подразделения российских военных и пророссийских боевиков, которыми командовал гражданин России Игорь Стрелков-Гиркин, захватили управление милиции Славянска, городской совет, а далее и весь город. Подобные захваты произошли во многих населенных пунктах Донбасса. Официальный Киев объявил о начале антитеррористической операции. До конца лета 2014-го силы обороны Украины успешно проводили операции по возвращению под свой контроль захваченных городов, пока в Иловайск не вошли регулярные части российской армии. С 2015 года линия фронта практически не менялась, пока в 2022 году не началось полномасштабное вторжение.

От Покровска, за который сейчас идут ожесточенные бои, до центра Славянска всего около 70 километров. Южная точка неоккупированной Донецкой области, до которой можно добраться и снимать относительно безопасно – неподалеку от Доброполья. Чуть далее, в сторону Покровска, двигаться уже небезопасно. В сам Покровск съемочной группе Настоящего времени попасть уже не удалось, а чтобы добраться до позиций украинских военных, которые находятся рядом с городом, приходилось постоянно скрываться от российских дронов.

Над большинством дорог натянуты сети – это защита от дронов. От одного населенного пункта к другому приходится перемещаться по длинным туннелям из таких сетей.

Покровский район. Людмила Лашина сидит на лавочке рядом со своим двором. Со дня на день собирается выезжать. Она говорит, что люди боятся встретить здесь российские войска: "Боятся, потому что они же заходят в населенные пункты, они же расстреливают мирное население, тех, кто проживает здесь, понимаете. Я думаю, что нам придется покинуть все", – говорит женщина.

Еще одно сложное направление Донецкой области – константиновское. От центра Славянска до линии фронта менее 30-ти километров, а от Краматорска – менее 20-ти. Как рассказывают местные жители, в Донецкой области не осталось практически ни одного безопасного места. За Дружковкой в сторону Константиновки, как рассказывают украинские военные, уже начинается так называемая "килл-зона", где очень велик шанс попасть под обстрел.

"По Константиновке бьют КАБами постоянно, – говорит военнослужащий ВСУ Виталий. – Гражданские хоронят своих родственников, близких, ну просто во дворах".

Лиманское направление – это северная часть фронта в Донецкой области. До центра Славянска – около 25-ти километров, до Краматорска – почти сорок. Многие местные жители не хотят выезжать: кому-то некуда, кто-то просто отказывается, но и жить становится все невыносимее.

"Громко, с каждым днем все громче и громче. Такое ощущение, что оно все ближе и ближе. День-два – и прилет по поселку, день-два и прилет по поселку, – рассказывает местная жительница Анна. – Дроны тоже летают, чуть ли не каждый день летают. И дроны, и ФПВ, и "Молнии", чего у нас только нету".

Здесь, как рассказывают украинские военные, российская армия пытается прорваться к Лиману, а далее идти в сторону и Славянска, и Краматорска. Цель – создать два "котла".

"Первый – это на Изюмское, на Харьковское направление, а второй – это Краматорск. Это два ключевых котла, которые они хотят нам сделать, но я не уверен, что они это сделают", – говорит военнослужащий ВСУ с позывным "Оникс".

В Славянске и Краматорске жизнь кипит. Переселенцы из прифронтовых городов едут сюда, и людей становится больше, говорит жительница Краматорска Елена: "Работа есть, деньги платят, мы живем. Людей много, в городе все есть, все работает. Все живут. <...> Переселенцев больше, люди приезжают к нам – а куда им деваться?"

С приближением фронта местные жители не хотят даже думать о том, что Славянск и Краматорск могут быть захвачены. И тем более отказываются всерьез обсуждать предложения российского президента о добровольном выходе украинских войск с территории Донецкой области как об условии мирного соглашения.

"Это бред – отдать России Донбасс. Особо не слежу [за ежедневными новостями], я верю, что никто нас никуда не отдаст. Все эти годы люди погибали за то, чтобы сейчас отдать просто так?", – говорит жительница Славянска Надежда Шевцова.

По данным военной администрации, на подконтрольной Украине части Донецкой области на конец октября 2025 года жили чуть более 200 тысяч человек. Год назад эта цифра составляла 460 тысяч.