Бывшего корреспондента Первого канала держат в подвале под Луганском

Бывшего корреспондента Первого канала Илью Андреева, который, как утверждается, уволился после командировки на оккупированные территории Украины из-за нежелания делать пропагандистские сюжеты, а затем из-за отсутствия работы заключил контракт с Минобороны, российские военные удерживают в подвале для так называемых отказников в Зайцеве Луганской области (по российской терминологии - ЛНР). Об этом сообщает издание "Астра". Ранее "Новая газета Европа" писала о том, что Андреева держали в яме для наказанных военнослужащих и привязывали к дереву. О том, что его везут в Зайцево, сам Андреев сообщил утром 22 ноября своей жене.

42-летний Андреев уволился с российского телевидения в апреле 2022 года после командировки в окрестности Чернигова. Публично он не сообщал о причинах своего решения, однако, как ранее писала "Новая газета Европа", он обосновывал это нежеланием участвовать в пропаганде.

Знакомый Андеева Максим Фёдоров писал, что с Первого канала репортёра "отпустили с чёрной меткой", и он не мог найти работу. То, что у Андреева были финансовые трудности, следует и из переписки, опубликованной журналистом Романом Супером. Согласно телеграм-каналу Андреева, он какое-то время работал курьером. Его супруга рассказала "Астре", что журналист 1 сентября 2023 года подписал контракт с Минобороны, так как ему "обещали, что он будет служить в Москве". Однако Андреева сразу отправили на войну в Украину.

Как пишут "Астра" и "Новая газета Европа", 8 ноября Андреев написал рапорт с просьбой предоставить ему отпуск с целью получения документов, в войсковой части в Наро-Фоминске, где он числится, отпуск одобрили, но командование в Луганской области в нём отказало и отправило бывшего журналиста Первого канала в яму для наказанных. Жена Андреева Яна приехала за мужем в Луганскую область, однако при попытке её покинуть его задержали и отправили в комендатуру, а оттуда в Зайцево. Как утверждает "Астра", сейчас в подвале в этом населённом пункте держат около 15 военнослужащих России. В прошлом году там удерживали мобилизованных, которые отказывались отправиться на передовую.

Комментариев российского Минобороны о ситуации с Андреевым нет. Российские военные не комментировали многочисленные сообщения о подвалах, в которых, вопреки законодательству, содержат "отказников" или как-то проштрафившихся военных.