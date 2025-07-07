Бывшего начальника связи ВС РФ приговорили к 17 годам колонии

235-й гарнизонный военный суд 7 июля приговорил бывшего заместителя главы Генштаба российских Вооружённых сил генерал-полковника Халила Арсланова к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу около 25 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС. Гособвинение запрашивало 19 лет.

Генерала признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и получении крупной взятки — более 12 миллионов рублей.

Арсланов был начальником Главного управления связи и замначальника Генштаба Вооружённых сил с 2013 по 2020 годы. В феврале 2020 года, за два года до полномасштабного российского вторжения в Украину, его задержали и арестовали, снят с должности он был в апреле того же года.

По версии следствия, Арсланов и другие обвиняемые по этому делу заключили госконтракты с компанией "Воентелеком" на поставку спутникового оборудования и центров мониторинга по завышенной стоимости. Сообщается, что вину он не признал. Также против него возбуждено дело о махинациях при поставке в Вооружённые силы России радиостанций "Азарт", которое ещё расследуется.

Халил Арсланов находился на военной службе с 1981 года, дослужилс до генерал-полковника. Участвовал в войне в Сирии.

За последний год был возбуждён целый ряд уголовных дел против высокопоставленных военачальников и чиновников Минобороны. Дело Арсланова с ними напрямую не связано, поскольку он был арестован несколькими годами раньше.