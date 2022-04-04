Бывшего начальника угрозыска Анапы задержали после девяти лет поисков

В Ростове-на-Дону ФСБ задержала бывшего начальника уголовного розыска Анапы Игоря Нехаенко. Его обвиняют в бандитизме, убийстве и незаконном обороте оружия. Он находился в розыске девять лет. Нехаенко отправили в изолятор временного содержания, и он ждёт суда по мере пресечения, пишет "Комсомольская правда – Кубань".

Группировка, в причастности к которой подозревают бывшего полицейского, была создана в 1999 году депутатом Законодательного собрания Краснодарского края Сергеем Зириновым.

В состав банды группировки также входили сотрудники правоохранительных органов. Один из них устраивал прослушку телефонов потенциальных жертв и наблюдение.

Её участников в 2016 году приговорили к длительным срокам заключения — от 13 до 22 лет.

Следствию придется установить, какую роль в криминальной группировке исполнял Нехаенко.