Бывший потерпевший по делу о так называемой банде Цапков в станице Кущёвская, предприниматель Александр Исюк арестован по обвинению в лжесвидетельстве, передаёт газета "Наше время". Ему грозит до шести лет колонии за ложный донос. Ранее он был признан потерпевшим по делу о вымогательстве со стороны банды, но это дело было закрыто.

Дело о банде в станице Кущёвская на севере Краснодарского края широко обсуждалось в 2010 году, после того как местная группировка была обвинена в массовом убийстве 12 человек. В ходе расследования выяснилось, что банда больше 10 лет полностью контролировала район станицы с населением около 60 тысяч человек, незамечаемая местными властями и правоохранительными органами.

Против членов банды были открыты многочисленные уголовные дела, Исюк был потерпевшим по одному из них. По изначальной версии следствия, в период с марта по июль 2010 года лидеры ОПГ "Цапки" вместе с Натальей Стришней, носившей тогда фамилию своего мужа Цеповяз, при участии её брата, отняли у предпринимателя 70 миллионов рублей и автомобиль Range Rover.

Потерпевший утверждал, что вымогатели угрожали расправой ему и его семье, требуя передать им часть кредита на его семейное агропредприятие. Следствие посчитало, что вымогательства не было, так как факт передачи денег не был зафиксирован в документах, сообщала газета "Коммерсантъ". В 2020 году Стришней написала на бизнесмена заявление о заведомо ложном доносе.

В 2013 году шестеро членов банды Цапков получили сроки от 19 лет колонии до пожизненного заключения. Их признали виновными в участии в преступной группе, 19 убийствах, разбое, изнасилованиях и других преступлениях. Бывший муж Натальи Стришней Вячеслав Цеповяз был приговорён к 20 годам колонии. В 2018 году в сети появились его фотографии из заключения, на них он в гражданской одежде ест краба, жарит шашлыки и держит в руках мобильный телефон, что запрещено для российских заключённых.

После публикации фотографий было возбуждено дело против руководства колонии. Цеповяз был взят под государственную защиту.