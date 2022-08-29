Бывшего охранника "Ельцин-центра" признали виновным в вандализме

Суд в Екатеринбурге признал 63-летнего бывшего охранника "Ельцин-центра" Александра Васильева виновным в вандализме и приговорил его к 180 часам обязательных работ. Также ему назначили принудительное амбулаторное лечение у психиатра. Об этом сообщает портал Ura.ru. Он пририсовал глаза абстрактным фигурам на картине Анны Лепорской — ученицы художника Казимира Малевича.

Подсудимый и его адвокат не пришли на оглашение приговора. Васильев, как он выразился, "балдел" на даче, где можно что-то полить, что-то починить. "Руки заняты, и я отвлекаюсь от всего этого", — сказал он.

Ранее прокурор просил приговорить его к 250 часам общественных работ. Максимальное наказание по этой части статьи о вандализме — арест на срок до трёх месяцев.

Защита просила суд ограничиться штрафом. Васильев извинился перед Третьяковской галереей, где хранится работа, и направил в её фонд 5 тысяч рублей, рассказал адвокат. Он намерен обжаловать приговор.

Инцидент произошёл в начале декабря прошлого года. Васильев подрабатывал охранником на выставке в "Ельцин Центре" о Малевиче и его учениках. В свой первый день работы он пририсовал ручкой глаза абстрактным лицам на картине Анны Лепорской "Три фигуры". По его словам, это предложили сделать посетители-подростки, а саму картину он принял за детские рисунки.

Однако в объективы видеокамер беседы охранника с посетителями выставки не попали — зафиксировано лишь то, как Васильев проходит мимо картин, достает ручку и что-то рисует на одном из полотен.

Судья решила, что в действиях Васильева усматривались хулиганские побуждения, так как на записи с камер наблюдения видно, что он оглядывается. Суд счел, что охранник, рисуя глаза, осознавал свои действия. При этом ранее экспертиза диагностировала у него ментальное расстройство. Васильев - ветеран первой чеченской войны. Из Чечни он вернулся с инвалидностью третьей группы, позже пережил смерть первой жены и убийство сына. Всё это негативно отразилось на его психическом здоровье и привело к неспособности в полной мере осознавать характер и общественную опасность своих действий, считают эксперты.

Картину удалось быстро восстановить, стоимость реставрации полностью покрыла страховка, но Третьяковская галерея, которая на время передала полотно из своего собрания на выставку в Екатеринбург, отказалась от прекращения дела по статье о вандализме, которое было возбуждено в феврале после жалобы министерства культуры в генеральную прокуратуру.