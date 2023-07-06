Бывшего префекта Митволя отпустили из СИЗО под домашний арест

Апелляционный суд в Новосибирске изменил меру пресечения для бывшего префекта Северного округа Москвы и бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя на домашний арест. Отбывать его он будет по месту жительства в Красноярске.

С лета прошлого года Митволь находился в СИЗО по подозрению в хищении 900 миллионов рублей при строительстве красноярского метро. Свою вину он признал.

Олег Митволь участвовал в выборах в Госдуму в 2016 году как лидер партии "Зелёные". На момент ареста он занимал должность председателя совета директоров Красноярского треста инженерно-строительных изысканий.

После ареста Митволь заключил досудебное соглашение со следствием и взялся компенсировать нанесённый бюджету убыток. Поручительства за него подписали двое влиятельных депутатов Госдумы от "Единой России".

Строительство метро в Красноярске началось ещё в октябре 1995 года, но неоднократно приостанавливалось из-за проблем с финансированием. В 2019-м из федерального бюджета в рамках нацпроекта "Экология" было выделено 950 миллионов рублей на доработку проектной документации — по версии следствия, все эти деньги были похищены.