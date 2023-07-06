Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Бывшего префекта Митволя отпустили из СИЗО под домашний арест

Олег Митволь

Апелляционный суд в Новосибирске изменил меру пресечения для бывшего префекта Северного округа Москвы и бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя на домашний арест. Отбывать его он будет по месту жительства в Красноярске.

С лета прошлого года Митволь находился в СИЗО по подозрению в хищении 900 миллионов рублей при строительстве красноярского метро. Свою вину он признал.

Олег Митволь участвовал в выборах в Госдуму в 2016 году как лидер партии "Зелёные". На момент ареста он занимал должность председателя совета директоров Красноярского треста инженерно-строительных изысканий.

После ареста Митволь заключил досудебное соглашение со следствием и взялся компенсировать нанесённый бюджету убыток. Поручительства за него подписали двое влиятельных депутатов Госдумы от "Единой России".

Строительство метро в Красноярске началось ещё в октябре 1995 года, но неоднократно приостанавливалось из-за проблем с финансированием. В 2019-м из федерального бюджета в рамках нацпроекта "Экология" было выделено 950 миллионов рублей на доработку проектной документации — по версии следствия, все эти деньги были похищены.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG