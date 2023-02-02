Бывший префект Северного административного округа Москвы Олег Митволь экстренно госпитализирован в тюремную больницу в одном из следственных изоляторов Красноярска. 56-летний чиновник обвиняется в хищениях при строительстве красноярского метро. Он признал свою вину, но остаётся единственным обвиняемым, находящимся под арестом, пишет газета "Коммерсантъ".

Митволь – бывший заместитель главы Росприроднадзора, он участвовал в выборах в Госдуму в 2016 году как лидер партии "Зелёные". На момент ареста в июне он занимал должность председателя совета директоров Красноярского треста инженерно-строительных изысканий. После ареста он заключил досудебное соглашение со следствием и взялся компенсировать нанесённый бюджету убыток. Поручительства за него подписали двое влиятельных депутатов Госдумы от "Единой России".

Как рассказала "Коммерсанту" жена Митволя Людмила, у чиновника 10 дней была повышенная температура. Несколько дней назад его перевели в "чрезвычайно холодную камеру". Второго февраля его температура поднялась выше 40 градусов и он "не смог стоять на ногах". Диагноз её мужу не поставлен, утверждает она.