Бывшего президента США Клинтона выписали из больницы в Калифорнии

Бывший президент США Билл Клинтон выписан из больницы в Калифорнии, куда он попал несколько дней назад из-за урологической инфекции.

В воскресенье 75-летний политик покинул медицинский центр Калифорнийского университета в Ирвайне в сопровождении супруги Хиллари Клинтон – бывшего госсекретаря США и кандидата в президенты от Демократической партии на выборах в 2016 году.

Чета Клинтонов направилась домой в штат Нью-Йорк, где экс-президент продолжит курс лечения антибиотиками, отмечают информагентства.

В Калифорнии Билл Клинтон находился по делам своего фонда. В палату интенсивной терапии он был доставлен 12 октября после того, как почувствовал недомогание. Врач Алпеш Амин, наблюдавший за лечением, заявил, что политика выписали после того, как стабилизировались его температура и уровень лейкоцитов.

Клинтон, у которого ранее возникали проблемы с сердцем, проработал в Белом доме два строка, с 1993 по 2001 год, отмечает "Голос Америки".