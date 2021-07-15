Guardian опубликовала "документы Кремля" о помощи Москвы Трампу

Газета Guardian опубликовала документы, по словам журналистов, подтверждающие заинтересованность Кремля в победе Дональда Трампа на президентских выборах США в 2016 году. В статье не говорится, как именно издание получило бумаги. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что идея о том, что российские высокопоставленные политики и чиновники встречались и договорились поддержать Трампа в начале 2016 года, является "большой выдумкой",

По данным газеты, документ был принят на "ключевой встрече" — совещании с членами Совета безопасности 22 января 2016 года и подписан президентом Владимиром Путиным. Автором документа журналисты называют Владимира Симоненко — начальника экспертного управления президента. Участники встречи согласились, что правительство Трампа поможет обеспечить стратегические цели Москвы: «"оциальные беспорядки" в США и ослабление позиции американского президента на переговорах.

В "документах Кремля" говорилось, что нужно использовать "всю возможную силу" для победы Трампа, которая приведет к "дестабилизации социально-политической системы США". "Трем российским спецслужбам приказали найти способы поддержать Трампа", — говорится в материале.

В документах также есть характеристика самого Дональда Трампа. Его оценили как "психически нестабильного, импульсивного, неуравновешенного человека с комплексом неполноценности". В бумагах указали, что, "учитывая некоторые события, имевшие место во время его пребывания на территории РФ", нужно поддержать Трампа на выборах. О каких именно событиях идет речь, не уточняется.

Crocus Group отца и сына Араза и Эмина Агаларовых фигурировала в трех ключевых эпизодах расследования спецпрокурора Роберта Мюллера. В 2013 году Агаларовы проводили с Трампом в Москве конкурс "Мисс Вселенная", в 2015-м — обсуждали совместное строительство Trump Tower в Москве, а в 2016-м — помогали организовать встречу адвоката Натальи Весельницкой с зятем Трампа Джаредом Кушнером и главой его штаба Полом Манафортом, которым юрист якобы обещала компромат на Хиллари Клинтон.

В 2019 году было обнародовано расследование спецпрокурора Роберта Мюллера. В докладе говорилось, что спецпрокурорне нашел доказательств координации людей Трампа с россиянами в ходе избирательной кампании. В то же время выяснилось, что как минимум 17 человек — среди них чиновники из Белого дома и советники Трампа — в общей сложности более сотни раз контактировали с россиянами.