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Бывшему главе Хабаровского края предъявили обвинения по новым делам

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал

Бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, находящемуся под стражей по делу об организации убийств, предъявили обвинения в мошенничестве, превышении полномочий и создании преступного сообщества. Об этом сообщил РБК адвокат Михаил Карапетян.

По его словам, Фургал не признает вину. Адвокат Дмитрий Довгий рассказал РИА-Новости, что речь идёт о семи эпизодах мошенничества в особо крупном размере в сфере кредитования. Адвокаты не смогли дать больше информации из-за подписки о неразглашении.

По версии следствия, заняв пост главы региона, Фургал сохранил теневой контроль за группой предприятий "Торэкс", которую он возглавлял до прихода в политику. Холдинг, занимающийся сбором, хранением и переплавкой металла, при содействии Фургала получил "неограниченное финансирование" через "МСП-Банк". Компании, входившие в "Торэкс", получили в банке около 2,5 млрд рублей, которые затем были похищены. Кроме того, по данным следствия, участники преступного сообщества заключили договор с британской корпорацией Global Metcorp Ltd на поставку металлопроката с завода "Амурсталь". Заказчики перечислили почти девять миллионов долларов, которые, полагает следствие, были похищены представителями "Торэкс".

  • Бывший руководитель Хабаровского края Сергей Фургал с июля прошлого года находится под арестом по обвинению в организации убийств предпринимателей в 2004–2005 годах. Экс-глава региона настаивает на своей невиновности, заявляет об отсутствии у следствия доказательств против него . Дело рассмотрит суд присяжных в подмосковных Люберцах.
  • В октябре 2021 года против Фургала возбудили два новых уголовных дела: о мошенничестве и создании преступного сообщества. Наказание по этим статьям предусматривает до 10 и до 20 лет лишения свободы соответственно.
  • В Хабаровске в 2020 и 2021 годах проходили массовые акции в поддержку Сергея Фургала. Участники митингов при поддержке жителей других городов России требовали рассмотрения дела Фургала в Хабаровске, а также призывали к отставке действующей региональной и федеральной власти. Позже многие активисты подверглись преследованиям: задержаниям, штрафам и арестам.

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