Бывшему главе Хабаровского края предъявили обвинения по новым делам

Бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, находящемуся под стражей по делу об организации убийств, предъявили обвинения в мошенничестве, превышении полномочий и создании преступного сообщества. Об этом сообщил РБК адвокат Михаил Карапетян.

По его словам, Фургал не признает вину. Адвокат Дмитрий Довгий рассказал РИА-Новости, что речь идёт о семи эпизодах мошенничества в особо крупном размере в сфере кредитования. Адвокаты не смогли дать больше информации из-за подписки о неразглашении.

По версии следствия, заняв пост главы региона, Фургал сохранил теневой контроль за группой предприятий "Торэкс", которую он возглавлял до прихода в политику. Холдинг, занимающийся сбором, хранением и переплавкой металла, при содействии Фургала получил "неограниченное финансирование" через "МСП-Банк". Компании, входившие в "Торэкс", получили в банке около 2,5 млрд рублей, которые затем были похищены. Кроме того, по данным следствия, участники преступного сообщества заключили договор с британской корпорацией Global Metcorp Ltd на поставку металлопроката с завода "Амурсталь". Заказчики перечислили почти девять миллионов долларов, которые, полагает следствие, были похищены представителями "Торэкс".

Бывший руководитель Хабаровского края Сергей Фургал с июля прошлого года находится под арестом по обвинению в организации убийств предпринимателей в 2004–2005 годах. Экс-глава региона настаивает на своей невиновности, заявляет об отсутствии у следствия доказательств против него . Дело рассмотрит суд присяжных в подмосковных Люберцах.

В октябре 2021 года против Фургала возбудили два новых уголовных дела: о мошенничестве и создании преступного сообщества. Наказание по этим статьям предусматривает до 10 и до 20 лет лишения свободы соответственно.

В Хабаровске в 2020 и 2021 годах проходили массовые акции в поддержку Сергея Фургала. Участники митингов при поддержке жителей других городов России требовали рассмотрения дела Фургала в Хабаровске, а также призывали к отставке действующей региональной и федеральной власти. Позже многие активисты подверглись преследованиям: задержаниям, штрафам и арестам.