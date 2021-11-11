Верховный суд России : дело Фургала рассмотрят в Подмосковье

Верховный суд России в четверг направил в Подмосковье для рассмотрения по существу уголовное дело бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в серии заказных убийств 15-летней давности. Дело будет слушаться в Люберецком городском суде с участием присяжных заседателей, сообщает ТАСС. Тем же решением на полгода продлен арест Фургала.

На рассмотрении дела в Московской области настаивала Генеральная прокуратура России. Гособвинение утверждает, что проведение процесса в Хабаровске "препятствует объективному рассмотрению" из-за "обширного круга связей у Фургала". Сам бывший губернатор был против рассмотрения дела в Подмосковье. "Ходатайство прокурора носит вымышленный, заказной и надуманный характер", — говорил он.

В Хабаровске и других городах России в 2020 году в течение нескольких месяцев проходили акции в поддержку Фургала. Участники митингов требовали, чтобы суд над бывшим губернатором проходил в Хабаровске с участием коллегии присяжных. Протестующие считают преследование Фургала политическим и связанным с его популярностью в регионе, а также с тем, что на выборах он с большим отрывом опередил кандидата от "Единой России".

Бывший руководитель Хабаровского края Сергей Фургал с июля прошлого года находится под арестом по обвинению в организации убийств предпринимателей в 2004–2005 годах. Экс-глава региона настаивает на своей невиновности, заявляет об отсутствии у следствия доказательств против него и просит, чтобы его дело рассмотрел суд присяжных .

В ходе следствия Фургал заявлял о давлении на него и угрозах возбудить уголовные дела в отношении его близких родственников. В конце октября сообщалось о возбуждении ещё двух новых дел в отношении бывшего губернатора Хабаровского края - об организации преступного сообщества и об особо крупном мошенничестве. Наказание по этим статьям предусматривает до 10 и до 20 лет лишения свободы соответственно.