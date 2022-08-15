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Бывший адвокат Навального рассказал, что ему отказали в немецкой визе 

Вадим Кобзев 

Бывший адвокат Алексея Навального, неоднократно защищавший политика в российских судах, а также сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Вадим Кобзев рассказал, что ему отказали в выдаче визы в Германию.

Ранее представители немецких властей неоднократно заявляли о том, что преследуемые в России оппозиционеры смогут получить гуманитарные визы ФРГ, обратившись в немецкое посольство любой страны, на территории которой они находятся. В понедельник канцлер Германии Олаф Шольц также призвал страны Евросоюза не ограничивать выдачу виз россиянам, которые пытаются "сбежать от диктатуры".

На фоне этого Вадим Кобзев рассказал, что ещё в мае обратился за визой в посольство ФРГ в Грузии, однако получил отказ на основании того, что якобы не доказал факт политического преследования. При этом, по словам бывшего адвоката Навального, он предоставил сотрудникам дипмиссии около 200 страниц судебных документов и поручительные письма от правозащитных организаций. Тем не менее, как рассказал Кобзев, его даже не пригласили на интервью, прислав решение об отказе в выдаче визы по почте.

В ответе посольства также говорилось, что Грузия, на территории которой в тот момент находился адвокат, является безопасной страной. "Этот аргумент рассыпается после прочтения новостей о том, как в страну не впустили Любовь Соболь, Дмитрия Гудкова, Игоря Ефремова, Михаила Фишмана, Давида Френкеля, Инсу Ландер, Ольгу Борисову, Алексея Романова и ещё сотни людей, о которых никто не напишет", - отметил Кобзев, подчеркнув, что несколько его знакомых, которые находятся под уголовным преследованием в России, тоже получили однотипные отказы от немецкого посольства.

"Сейчас не существует жизнеспособных процедур оформления гуманитарных виз в ЕС, как заявляют политики", - резюмировал бывший адвокат Навального.

  • Вадим Кобзев с 2017-го года работал в Фонде борьбы с коррупцией и штабе Алексея Навального. Он неоднократно подвергался административным арестам, а в сентябре 2019 года стал фигурантом уголовного дела, возбуждённого против ФБК. Дома у Кобзева прошёл обыск, по итогам которого следователи изъяли всю технику. Кроме того, российские власти заблокировали банковские счета адвоката.
  • После ареста Навального и признания его штабов и ФБК "экстремистскими организациями" Кобзева несколько раз вызывали на допросы в Следственный комитет. Последний из таких допросов состоялся в марте текущего года. В результате оппозиционер принял решение уехать из России.

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