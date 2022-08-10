ЕС в конце августа обсудит запрет шенгенских виз для россиян

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 10 августа призвал все страны Европейского Союза и "Большой семерки" прекратить выдачу виз гражданам России. Впервые с таким предложением выступил несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский. В недавнем интервью газете Washington Post он потребовал приостановить гражданам России выдачу виз в Европу, а тем россиянам, кто уже проживает в Европе, аннулировать виды на жительство и заставить их вернуться на родину - до тех пор, пока Россия не остановит агрессию в Украине.

Москва восприняла предложение Зеленского негативно. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал попытки изолировать Россию и россиян бесперспективными и выразил надежду на то, что "здравый смысл возобладает."

9 августа премьер-министр Финляндии Санна Марин выступила за ограничение выдачи россиянам финских виз. По мнению Марин, несправедливо, что в условиях продолжающейся российской агрессии в Украине россияне продолжают пользоваться правом на путешествия в Европу. Она подчеркнула, что для многих российских туристов Финляндия является лишь транзитным пунктом, который они используют для дальнейших путешествий по миру после того, как многие страны закрыли авиасообщение с Россией. Санна Марин заявила, что решение ограничить российский туризм должно быть принято на общеевропейском уровне.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас также призвала "покончить с туризмом из России". Эстония перестала выдавать гражданам России и Беларуси краткосрочные визы и виды на жительство для обучения 28 июля.

5 августа выдачу россиянам национальных и шенгенских виз приостановила Латвия. Единственное исключение - необходимость поездки в Латвию на похороны близкого родственника.

Министры иностранных дел стран Евросоюза проведут в конце августа встречу в Праге. В частности, они обсудят возможность ограничения выдачи туристических шенгенских виз гражданам Российской Федерации. Такой запрет может быть включен в очередной пакет санкций ЕС против России.

Однако пока в Еврокомиссии исключают полное прекращение выдачи виз россиянам, так как это противоречит нормам ЕС. "Всегда есть группы людей, которым необходимо давать визы. Это гуманитарные случаи, члены семей [граждан стран ЕС], журналисты и диссиденты", – заявила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер.