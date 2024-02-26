Бывший актёр Канахин заочно приговорён в РФ к пожизненному сроку

Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному лишению свободы бывшего актёра Кирилла Канахина по обвинению в государственной измене. Об этом сообщает "Интерфакс". Процесс шёл в отсутствие подсудимого в закрытом режиме.

Канахину поставили в вину участие в так называемом Русском добровольческом корпусе (РДК), который воюет на стороне Украины.

В марте 2023 года Канахина объявили в федеральный розыск в России, а в апреле – заочно арестовали.

В ноябре 2023 года пожизненный срок заочно получил командир РДК Денис Капустин. Российский военный суд признал его виновным в госизмене, покушении на теракт, обучении террористической деятельности, создании террористического сообщества и приобретении взрывчатки. Оба бойца внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

41-летний Канахин, в частности, играл в сериале "Глухарь", участвовал также в сериалах "Участковый", "Простые истины", играл в Театре Луны. Согласно приговору, который цитирует "Интерфакс", он покинул территорию России, будучи "сторонником праворадикальных националистических взглядов, основанных на русофобии и идее украинского национализма", и в августе 2022 года вступил в РДК. Утверждается, что он принимал участие в боевых действиях против российских войск в Херсонской области, а затем и в широко освещавшихся рейдах РДК на территорию Брянской и Белгородской областей России в марте и мае прошлого года. Канахин действительно присутствует на видео, снятых, как утверждается, в ходе этих рейдов. Ни он, ни РДК приговор российского суда пока не комментировали.

В последнее время о новых рейдах на российскую территорию не сообщалось, по утверждениям самого корпуса, его бойцы сейчас участвуют в боях под Авдеевкой.