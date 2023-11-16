Командира РДК Капустина заочно приговорили к пожизненному сроку

Военный суд в Москве заочно приговорил командира Русского добровольческого корпуса (РДК), воюющего на стороне Украины, Дениса Капустина к пожизненному сроку в колонии особого режима. Об этом "Медиазоне" 16 ноября рассказала пресс-секретарь суда.

Капустина признан виновным по обвинениям в госизмене, покушении на теракт, обучении террористической деятельности, создании террористического сообщества и приобретении взрывчатки.

Суд проходил в закрытом режиме, журналисты узнали о нём случайно. Оглашение приговора должно было быть открытым для публики, но журналистов на него не пустили.

В апреле 2023 года суд в Москве заочно арестовал Капустина по делу о мартовском нападении на сёла в Брянской области, ответственность за которое взял на себя РДК.

После рейда Капустина внесли в российский список террористов и экстремистов, что обычно означает возбуждение по соответствующим статьям, и объявили в федеральный розыск. РДК ещё несколько раз совершал рейды в приграничные российские регионы и атаковал дронами военный аэродром в Курской области. В ходе вылазок были убиты или взяты в плен несколько российских военнослужащих.