Бывший белгородский губернатор Гладков назначен послом в Абхазии

Бывший губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назначен послом в самопровозглашённой Республике Абхазия (Россия признаёт её независимость, подавляющее большинство стран мира считает её неподконтрольным властям Грузии регионом этой страны).

Указ о назначении Гладкова подписал президент России Владимир Путин, он опубликован на портале правовых актов.

Гладков возглавлял Белгородскую область к моменту российского вторжения в Украину в 2022 году. С 2022 года Гладков находится под санкциями Великобритании и США. На посту губернатора Гладков активно комментировал в соцсетях события в регионе, включая украинские удары по нему, и приобрёл федеральную известность. На фоне перебоев с доступом к Telegram и других цифровых сервисов в Белгородской области Гладков был одним из немногих чиновников, который поддержал жителей, жалующихся на проблемы со связью. В апреле источники различных СМИ начали сообщать о его грядущей отставке, тогда же появились сообщения о том, что ему предложен пост посла в Абхазии.

13 мая Гладков ушёл в отставку, как утверждалось, по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Александр Шуваев – участник войны с Украиной и бывший замгубернатора Иркутской области. С 14 мая Гладков ничего не писал в соцсетях, не комментировал он и своё новое назначение.