Губернаторы Белгородской и Брянской областей ушли в отставку

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подал в отставку по собственному желанию. Об этом сообщает "Интерфакс". Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Александр Шуваев – участник войны с Украиной и действующий замгубернатора Иркутской области.

С аналогичной формулировкой в отставку ушёл и губернатор Брянской области Александр Богомаз. Его временно заменит Егор Ковальчук, бывший глава правительства самопровозглашённой "ЛНР".

Чем известен Вячеслав Гладков

О том, что Гладков может покинуть пост, источники СМИ сообщали в начале апреля. По неофициальным данным, Гладков может занять должность замминистра экономического развития или посла России в самопровозглашённой Абхазии.

Выборы губернатора Белгородской области пройдут в единый день голосования 20 сентября.

Вячеслав Гладков занимал пост губернатора Белгородской области с 2021 года. До назначения в регион он последовательно занимал руководящие должности в органах власти Пензенской области, а правительствах аннексированного Севастополя и Ставропольского края.

На фоне перебоев с доступом к Telegram и других цифровых сервисов в Белгородской области Гладков был одним из немногих чиновников, который поддержал жителей, жалующихся на проблемы со связью.

С 2022 года Гладков находится под санкциями Великобритании и США. В мае 2023 года занял первое место в рейтинге самых упоминаемых российских губернаторов в СМИ по версии "Медиалогии".

Чем известен Александр Богомаз

Александр Богомаз возглавлял Брянскую область с 2015 года с переизбранием в 2020 году. До прихода в политику работал на заводе, в совхозе и руководил газовым предприятием, затем был депутатом Госдумы.

Во время его руководства в регионе проходили расследования в отношении ряда чиновников областной администрации. Речь шла о коррупционных преступлениях, злоупотреблении полномочиями и хищениях при реализации государственных контрактов и строительных проектов.

В частности, были арестованы бывший замгубернатора Татьяна Кулешова и заместитель директора департамента внутренней политики Татьяна Шевелева по делу о взятках при закупке компьютеров для школ.

Уголовное дело также было возбуждено против вице-губернатора Александра Петроченко. Его обвинили в коррупции при заключении госконтрактов. В марте 2026 года суд признал Петроченко виновным и приговорил к 10 годам колонии строгого режима.

Скандалы вокруг региональных чиновников регулярно вызывали вопросы к кадровой политике губернатора. Сам Богомаз публично заявлял, что правоохранительные органы должны действовать "по закону", и избегал комментариев о личной ответственности своих подчиненных.

