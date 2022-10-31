Бывший чемпион мира по шахматам, депутат Госдумы Анатолий Карпов госпитализирован в Москве с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом бедренной кости. Он находится в нейрореанимации, сообщает сообщает издание Mash со ссылкой на его дочь Софью.

71-летний гроссмейстер упал на улице у здания Госдумы в субботу, 29 октября. Mash и "База", и специализирующийся на криминальной хронике телеграм-канал 112 утверждают, без указания источников, что депутат был пьян.

Карпов стал чемпионом мира по шахматам в 1975 году, после того как защищать свой титул отказался американец Роберт Фишер. Карпов дважды защищал титул против советского невозвращенца Виктора Корчного в 1978 и 1981 годах, из-за политической подоплёки противостояние стало известно далеко за пределами шахматного мира.

Позже гроссмейстер сначала защитил, а потом уступил свой титул в 1985 году Гарри Каспарову. Матчи стали самой известной серией игр в истории шахмат.

Забравший титул Каспаров известен резкой критикой советских, а затем российских властей, он в эмиграции и известен поддержкой и организацией оппозиционных инициатив. Карпов — трижды избирался депутатом Госдумы от "Единой России" и внесён в санкционные списки США, Великобритании и Евросоюза после вторжения России в Украину.