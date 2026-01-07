Бывший депутат оспорил в КС ряд положений закона об "иноагентах"

Бывший депутат Мосгордумы Михаил Тимонов, объявленный в 2023 году российскими властями так называемым "иноагентом", обратился в Конституционный суд, попросив дать оценку некоторым положениям закона о контроле за лицами, находящимися под иностранным влиянием. Об этом Тимонов написал на своей странице в Фейсбуке. По его словам, похожие обращения направили также политики Лев Шлосберг и Борис Вишневский, ранее также признанные "иноагентами".

Тимонов отметил, что ранее ему отказали суды всех нижестоящих инстанций, поэтому он получил возможность обратиться в Конституционный суд. Он подчеркнул, что считает неконституционным весь закон, но оспорить может только положения, которые задели его лично, поэтому просит признать неконституционными только несколько положений закона. Среди них - возможность признавать людей "иноагентами" без получения ими зарубежного финансирования, а также возможность признания "иноагентом" избранного депутата.

Тимонов отметил, что при признании его, а также Вишневского и Шлосберга, "иноагентами" власти не вменяли им получение каких-то материальных выгод от иностранных источников. Речь, как и в случае политиков от "Яблока", шла о том, что он дал интервью лицам, ранее признанным "иноагентами". В связи с этим он попросил Конституционны суд оценить закон с точки зрения его соответствия статье 29 Конституции, гарантирующей каждому свободу мысли и слова и право свободно искать, получать, производить и распространять информацию.

Тимонов напомнил о том, что президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что российский закон об "иноагентах" мягче американского аналога и не влечёт за собой уголовного преследования (что не соответствует фактам - в частности, журналиста Юрия Дудя, писателя Бориса Акунина и политика Илью Яшина заочно приговорили к реальным срокам, признав виновными в несоблюдении требований этого закона).

Российское законодательство позволяет объявить "иностранным агентом" любого человека, который, по мнению властей, находится под "иностранным влиянием" - что не обязательно подразумевает получение денежных средств.

Конституционный суд ранее уже рассматривал жалобы на закон об "иноагентах" и его конкретные положения. В 2014 году положения закона признали соответствующими Конституции, с тех пор он, однако, существенно изменился в сторону ужесточения.