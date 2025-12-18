Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Проект об ограничениях для уехавших россиян принят в первом чтении

Зал заседаний Госдумы
Зал заседаний Госдумы
Слушать
2 мин.
Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

Пакет поправок, которые ограничивают имущественные и другие права уехавших за границу россиян, осуждённых по уголовным и некоторым административным делам, в четверг был принят Госдумой в первом чтении.

Законопроект также предполагает создание публичного реестра россиян, которые за границей, как отмечается, скрываются от правосудия. Предполагается, что закон вступит в силу 1 марта 2026 года, отмечает РБК.

В случае административных дел речь идет о приговорах по шести статьям, которые правозащитники называют политическими. Речь идет об осуждённых по обвинениям в "дискредитации" армии, уклонении от обязанностей "иноагента", участии в "нежелательной" организации, призывах к санкциям и нарушению территориальной целостности России.

Включение в будущий реестр ведёт к серьезным ограничениям. Человек, оказавшийся в этом списке, не сможет, в том числе, распоряжаться деньгами на российских счетах, получать многие консульские услуги за рубежом, распоряжаться имуществом в России, поручить другому человеку сделать что-нибудь по доверенности, пишет "ОВД-Инфо".

  • Рассмотрение законопроекта анонсировал ранее в декабре глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. По его словам, инициатива направлена на то, чтобы у осуждённых релокантов "не было желания жить за границей и пользоваться благами цивилизации", и они вернулись в Россию, где их ждет наказание.
  • В последние годы в России по статьям о "дискредитации", нарушении законодательства об "иноагентах", сотрудничестве с "нежелательными" организациями часто выносят приговоры оппозиционным политикам, активистам, журналистам и тем, кто выступает против вторжения российской армии в Украину.

Материалы по теме

Бои в Купянске
Embed
Бои в Купянске

No media source currently available

0:00 0:25:24 0:00

Бои в Купянске

Переговоры США и Украины

Аудионовости

Новости
Embed
Новости

No media source currently available

0:00 0:05:00 0:00

Новости

Новости Радио Свобода: точность, оперативность, беспристрастность


Рекомендованое

XS
SM
MD
LG