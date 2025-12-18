Проект об ограничениях для уехавших россиян принят в первом чтении

Пакет поправок, которые ограничивают имущественные и другие права уехавших за границу россиян, осуждённых по уголовным и некоторым административным делам, в четверг был принят Госдумой в первом чтении.

Законопроект также предполагает создание публичного реестра россиян, которые за границей, как отмечается, скрываются от правосудия. Предполагается, что закон вступит в силу 1 марта 2026 года, отмечает РБК.

В случае административных дел речь идет о приговорах по шести статьям, которые правозащитники называют политическими. Речь идет об осуждённых по обвинениям в "дискредитации" армии, уклонении от обязанностей "иноагента", участии в "нежелательной" организации, призывах к санкциям и нарушению территориальной целостности России.

Включение в будущий реестр ведёт к серьезным ограничениям. Человек, оказавшийся в этом списке, не сможет, в том числе, распоряжаться деньгами на российских счетах, получать многие консульские услуги за рубежом, распоряжаться имуществом в России, поручить другому человеку сделать что-нибудь по доверенности, пишет "ОВД-Инфо".