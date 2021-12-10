Бывший депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Кобринский, обвинённый в домогательствах бывшими студентками, подал иск к интернет-журналу "Холод" и "Высшей школы экономики". Он требует опровергнуть обвинения, в том числе – сообщением на сайте ВШЭ.

В ноябре 2020 года "Холод" опубликовал материал "Блистательный профессор” о Кобринском, преподававшем ранее в двух университетах. В тексте несколько бывших студенток поделились с автором историями о домогательствах со стороны Кобринского. Две женщины рассказали о принуждении к сексуальным практикам, на которые они не соглашались, другие – о нарушении личных границ.

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В материале говорилось, что шесть студенток, посещавших конференции Кобринского, пожаловались на его недостойное поведение. В материале преподаватель ВШЭ Яна Линкова, по поручению которой были собраны эти жалобы, говорит, что считает, что бывший депутат "выходит за рамки допустимого общении с молоденькими девочками в неформальной обстановке, решая собственные психологические проблемы".

В комментарии изданию "Бумага" Кобринский заявил, что считает, что Линкова выступила в комментарии изданию как преподаватель ВШЭ, а значит, университет должен опубликовать опровержение. Он отметил, что студентки жаловались на него анонимно. "Цель моего иска – прорвать эту стену анонимности", – написал он.

В начале декабря стало известно, что герой публикации "Холода" уже выиграл один иск против издания и его автора Софьи Вольяновой. Она не согласна с решением суда и будет обжаловать его в апелляции, – говорится в поступившем в редакцию Радио Свобода заявлении Центра защиты прав СМИ. 9 декабря петербургское отделение "Яблоко" исключило из своих рядов двух муниципальных депутатов, которые требовали провести расследование обвинений в адрес сопартийца.