Суд в Санкт-Петербурге обязал журналистку интернет-журнала "Холод" Софью Вольянову выплатить 300 тысяч рублей компенсации бывшему депутату Законодательного собрания Санкт-Петербурга от партии "Яблоко" Александру Кобринскому. Это компенсация присуждена ему за моральный вред из-за текста о домогательствах к студенткам. Об этом сообщила в фейсбуке главный редактор "Холода" Таисия Бекбулатова.

Сайт заблокирован?

Обойдите блокировку! читать >

В ноябре 2020 года "Холод" опубликовал материал "Блистательный профессор” о Кобринском, преподававшем ранее в Государственном педагогическом университете им. Герцена и Петербургском институте иудаики. В тексте несколько бывших студенток поделились с автором историями о возможных домогательствах со стороны Кобринского.

Две женщины рассказали о принуждении к сексуальным практикам, на которые они не соглашались, другие – о нарушении личных границ: неуместных предложениях, приглашениях домой, физических прикосновениях. Только одна студентка выступила под своим именем. Остальные попросили об анонимности.

Выход материала вызвал широких общественный резонанс в социальных сетях, — напоминает канал "Настоящее Время". На этом фоне "Яблоко" созвало заседание бюро в Петербурге. Кобринский на заседании заявил, что никого ни к чему не принуждал, но определенную вину за собой чувствует.

В декабре Кобринский подал в суд на автора "Холода". "Я оспорил все эпизоды, в которых имеются порочащие меня утверждения, а их там не так много, потому что рассуждения о том, что кто-то там о чем-то жалеет, оспаривать невозможно", – пояснил он. Вольянова тогда писала, что порочащими политик посчитал утверждения героинь текста о "принуждении их к БДСМ-сессиям".

Сайт заблокирован?

Обойдите блокировку! читать >

Вольянова не согласна с решением суда и будет обжаловать его в апелляции, — говорится в поступившем в редакцию Радио Свобода заявлении Центра защиты прав СМИ. В сообщении отмечается, что целью публикации был не рассказ о подробностях частной жизни оппозиционера, а начало общественной дискуссии о недопустимости неравных взаимоотношений между преподавателем и студентками.