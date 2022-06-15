Бывший футболист сборной РФ Денисов призвал Путина остановить войну

Бывший капитан сборной России по футболу Игорь Денисов призвал президента России Владимира Путина остановить войну с Украиной. О своей антивоенной позиции он рассказал в видеоинтервью журналисту Нобелю Арустамяну.

По словам Денисова, в первые дни после российского вторжения в Украину он даже записал видеообращение к Путину, в котором сказал, что готов встать на колени, чтобы президент отозвал войска и остановил войну. Однако, по словам Денисова, ни одно СМИ не стало публиковать это видео.

"Я даже сказал так: «Готов встать на колени перед вами». Я, гордый парень... Я был готов встать на колени перед ним, чтобы он это все остановил. Что такое жизнь одного человека – какого-то Денисова? Гордости уже не было, потому что я уже представлял, к чему это все идет. Но, к сожалению, никто не выставил", — сказал бывший футболист. К кому он обращался с просьбой о публикации видео, он не уточнил. Он отметил, что ему было страшно самому выложить это обращение, однако сейчас он "не может молчать".

Войну он назвал "катастрофой", сказав, что после 24 февраля "был в тотальном шоке от произошедшего, не мог нормально есть и спать". "Не знаю, может, меня за эти слова посадят или убьют, но я говорю как есть", — сказал Денисов. При этом он отметил, что не хочет уезжать из России, поскольку не представляет себе жизни вне страны.

Игорь Денисов - четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА. Играл за "Зенит", "Анжи", московское "Динамо" и "Локомотив". За сборную провёл 54 матча. Несколько лет назад он завершил карьеру.

Лишь несколько известных футболистов публично выступили против войны - в формате сториз или постов в инстаграме. Внимание привлекло недавнее интервью футболистки сборной России Надежды Карповой, которая не только выступила против войны , но и осудила президента Владимира Путина и российскую пропаганду.